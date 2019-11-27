父母長期爭吵！12歲女孩心碎跳39樓亡　父母見屍當場痛哭失聲

▲12歲的女孩在家庭、課業、朋友間總有很多煩惱。（圖／視覺中國）

記者王麗琴／綜合報導

越南昨（26）日發生一起少女輕生悲劇。一名12歲女孩疑似受不了父母長期爭吵，從住處的39樓跳下當場身亡。據目擊者表示，死者的父母在一旁痛哭失聲，當救護車獲報抵達後，父親更跪在救護車旁哭泣良久。

據Đời sống Việt Nam報導，死者住在河內巴克圖利姆區（Bac Tu Liem）戈德馬克市的一棟住宅大樓，當地警方約在早上6:30接獲報案，指有一女孩從39樓跌落地面。警方趕抵現場後，發現女孩已經死亡。

據死者的母親表示，她在早上6點進到女兒房間想叫她起床吃飯去上學，但卻沒看到人，四處找了一下仍不見人，這時候她從陽台看到下面聚集了一些人十分嘈雜，不久後樓下的警衛來敲門，她意識到似乎有不幸的事發生，驚慌的跑下樓，認出躺在血泊中的人竟是自己的孩子，當場痛哭失聲。

▲女孩的父親癱軟坐在地上痛哭。（圖／翻攝自Đời sống Việt Nam）

家人表示，女孩是家中的第二個孩子，平日十分乖巧溫順，並沒有什麼特別奇怪的行為。不過據一位鄰居向媒體透露，女孩的父母常常在家中爭吵，事發前2天還聽到兩夫妻大聲爭執的聲音，25日晚上更聽到他們激烈爭吵，結果隔天女孩就墜樓身亡。

目前警方排除了他殺的可能，不過對於死者輕生的原因尚待釐清。而另一位鄰居則表示，當救護車抵達現場時，死者的哥哥和父親跪在救護車旁非常久，並且痛苦地大哭。

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