病兒早產只活3小時　媽媽淚捐63天母乳「拯救其他寶寶」

記者黃翊婷／綜合報導

美國威斯康辛州媽媽史傳非（Sierra Strangfield）的兒子因病早產，出生僅3小時就離世，她雖然很難過，但還是打起精神勇敢面對，並捐出63天的母乳給有需要的人，「在寶寶去世之前，我就決定要捐贈母乳了，畢竟這是他存在過的證明。我無法拯救他，但或許我可以拯救另一個寶寶的生命。」

▲史傳非的女兒曾受過捐贈母乳幫助，她想到可以用這個方式把對兒子的愛傳下去。（圖／翻攝自Facebook／Sierra Strangfeld，下同）

史傳非本月14日在臉書分享4張照片，只見照片中的桌上放著好幾袋包裝完整的母乳，她提到，兒子塞繆爾（Samuel）在第25週時提早出生，還被診斷出罹患愛德華式症候群（亦稱18-三體症候群），3小時後就因病離世。

「在塞繆爾過世之前，我決定要捐出母乳。」史傳非坦言，兒子生病對自己而言是很大的打擊，有時也會感到很沮喪，因為身體在產後仍繼續產出母乳，但她的孩子根本喝不到，一度還難過到失眠，幸好後來換個角度來看待這件事情，心結才逐漸解開，「我無法拯救塞繆爾的生命，但或許我可以拯救另一個寶寶的生命。」

▲史傳非將兒子的腳印做成項鍊配戴。

史傳非想通之後，連續63天無間斷捐出母乳，PO文當天則是最後一次前往醫院捐贈，「我穿過兒童加護病房外的走廊，我知道，塞繆爾就在那裡，我感覺到他，他一直和我在一起」，縱使現在想來仍會感到哀傷，但她相信，塞繆爾一定會為媽媽的決定感到驕傲，「這是將我與在地球另一端的他連接起來的唯一方法。」

明尼蘇達州衛生部門（Minnesota Department of Health）向美國《紐約每日新聞》解釋，愛德華式症候群是一種罕見的遺傳疾病，患者會比普通人多出一條染色體，而罹患這種病症的嬰兒出生時體型通常都不大，一般而言就算是足月出生的寶寶，存活機率也只有50％，平均大概2.5到14.5天之內就會死亡，存活機率不高。