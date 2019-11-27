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翁啟惠出任生策會長接棒張善政　新理事科技業奪下11席

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記者黃翊婷／綜合報導

國家生技醫療產業策進會（簡稱生策會）26日進行理監事會議，由前中研院院長翁啟惠當選第六屆新任會長，接棒前行政院長張善政，副會長則由中國醫藥大學附設醫院董事長蔡長海、前台大校長楊泮池以及廣達電腦董事長林百里出任。

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲翁啟惠意外勝過原本呼聲很高的林百里，成為生策會新會長。（圖／記者李毓康攝）

據了解，生策會兩週前選出號稱最強陣容的新任理監事，理事席次不僅由原本的27席增加至35席，科技業更多達11席，緊追在醫院代表12席之後，生技藥品以及學研界則各獲得6席。

請繼續往下閱讀...

此外，原先外界預期接棒張善政成為新任會長的人應該是林百里，沒想到最後勝出的是翁啟惠，就連他自己都感到很意外。一名不願具名的理事向《聯合報》透露，翁啟惠過去一直都是生策會的顧問，對新藥、醫材或是生技都有一定的了解，雖然這次部分生技藥品業代表的台灣老藥廠退出，但科技業與醫院代表方面獲得不錯的成績，相信未來還是可以繼續往好的方向發展。

生策會。（圖／翻攝自生策會網站）

▲生策會是促成台灣生技醫療發展的關鍵組織之一。（圖／翻攝自生策會網站）

根據生策會網站上的介紹，生策會是在1996年於立法院的支持下開始運作，前身為「國家醫藥發展委員會」，正式成立時間則是在2002年3月，整體宗旨為「生技醫療升級，全民健康加分」，經過將近20年的摸索，台灣生技產業已經具備新藥從源頭開發、產程、臨床、國際法規、專利布建等經驗和能力，下一步就是要打入國際。

剛好新出爐的理監事名單是以科技業和醫院代表為主，未來有望透過資源整合，帶領台灣生技業走向國際，開創新的局面。

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