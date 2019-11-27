香港泛民派獲壓倒性勝利　美媒揭「北京嚴重誤判原因」：中共相信自己宣傳

▲香港區議員選舉，結果讓北京大感意外。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港區議會本屆投票人數創歷史新高，民主派獲得壓倒性勝利，是港人利用選票對北京發出的一聲怒吼。而《外交政策》（FP）資深編輯帕默（James Palmer）指出，中國對選舉結果「一陣驚慌」的反應已經說明，北京媒體普遍認定建制派會大量入主區議會，並已預先發出稿件，中共高層更相信自家的宣傳，開票結果卻出乎意料，搞得北京當局措手不及。

「反送中」自6月爆發以來，香港從原本的「和理非、反修例」，因警民衝突、政府不回應等演變成「勇武、五大訴求，缺一不可」的抗爭運動，一路受到各界關注及熱議。北京和港府方面並未因示威運動推遲24日的區議會選舉，顯示其對選舉結果有信心；然而這次創下歷年最高的71％投票率，非建制派席次對上建制派更以389席輾壓61席。

▲香港此次投票率超過7成，主流民意支持泛民派候選人，與北京支持的建制派大相逕庭。（圖／達志影像／美聯社）

帕默25日在《外交政策》刊登的一篇文章中指出，有鑑於數月來如影隨形的「反反送中」批評聲，泛民派候選人原先雖預期會贏得較多席次，但僅是些微差距，結果卻是遠勝於預期的大獲全勝，讓全港激動，翻轉一向以藍派建制派居多的區議會殿堂，「一張張椅子改披黃色外衣」。

北京方面，新聞媒體界則是一片譁然，帕默表示，因為他們似乎從未設想過親中建制派竟會輸得如此糊塗，導致選舉結果出來後，出現一陣驚慌，各家媒體找破頭試圖以對北京有利的說法進行報導。不同於大多數香港觀察員，北京媒體和背後的政府官員是真心相信，建制派才是那個會贏得壓倒性勝利的陣營，「宣傳是讓人興奮的藥品，北京在自我供給下高潮」（Propaganda is a heady drug, and Beijing got high on its own supply）。

帕默和北京英文官媒《每日中國》（China Daily）、《環球時報》英文版，以及中共官媒《人民日報》的編輯及記者訪談過，中外人士都有。這些要求匿名受訪的人士指出，在香港11月24日大選前一晚，每家報紙媒體的編輯都收到了一份預測建制派強勢獲勝的稿件，用以刊登出版；預測認為建制派議員，如曾惡意批評示威者，並在《環球時報》中屢被提及的何君堯等人皆會當選。

這種對民心預期完全失準，抱有莫名高度自信心理的情況，點出了一個嚴重問題，帕默指出，就連中共高層都相信宣傳部對於香港現況的回報，「這讓中國政府和香港都蒙上了駭人的前景，尤其是當整個國家系統都在為災難性的失敗，掙扎著找出政治性的藉口。」

▲香港市民為大量泛民派候選人入主區議會慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

一般而言，許多新聞媒體會針對某一事件，預先對不同結果的備稿，但在中國的政治因素下，官媒已降的新聞界並沒有預先準備有關泛民派勝利的新聞稿，因為這有可能會被抹黑成反叛勢力。

值得注意的是，帕默於2009年到2016年在《環球時報》任職外國編輯期間，從來沒有看過針對類似事件預先出稿的情形；《每日中國》和《環球時報》這次在大選前先針對預期建制派勝利進行的報導，指出「香港市民不希望混亂再繼續」，和香港特首林鄭月娥不斷在記者會中提出的論調相同，而這種幾乎可看作互為因果的情況，正是因為中共內操控香港輿論的人，同時就是負責回報操作成功的人，才會導致中共高層的判斷和主流民意完全脫軌。