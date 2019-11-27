美中協議處在「最後的陣痛」　川普重申：我們和香港示威者站在一起

▲美國總統川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接連表示，美國和香港示威者在同一陣線。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間週二（26日）表示，美中第一階段協議正處在「最後的陣痛」（final throes），與此同時，華盛頓表態和以民主為訴求的香港示威者站在一起。

根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）內簽署一項行政命令，解決針對美國原住民婦女的暴力。他被記者問及是否有想要給剛結束選舉的香港人民一些話，因為這次的選舉由民主派大勝。

川普表示，「我們和他們站在一起，你知道的，我和習近平有非常好的關係。這個非常重要的協議中，我們正處在最後的陣痛期。」他說，協議的進行順暢，但同時，「我們想要看到香港的情形變得更好」。

▲香港選舉民主派大勝，民眾在街頭歡呼慶祝，並聲援至今仍受困理工大學內的勇武示威者。（圖／達志影像／美聯社）

上週由參、眾兩院迅速通過挺香港的《香港人權與民主法案》（下稱《法案》）已經送抵白宮，此刻正躺在川普的辦公桌上，不過這次的訪問，記者並未明確問及是否簽署法案。《法案》已經讓北京不開心，但川普還沒未決定到底是簽署生效或是否決，也未向外界透露遲未下筆的原因。

川普22日再次形容香港抗爭是一場「暴動」，但他也再次要求中國以人道的方式處理問題，否則會嚴重影響兩國貿易協議的進行。國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）也重申自由世界的立場，美國會持續支持香港的民主價值和基本自由，支持香港人想要在北京原先承諾的一國兩制下生活的期許。