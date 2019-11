韓粉出征灌爆AIT臉書！　怒嗆美國干涉選舉：美國不是台灣的爸爸

▲AIT在臉書PO出澳洲新聞節目《60分鐘》的內容,遭到韓粉出征。(圖/翻攝自美國在台協會 AIT臉書)



記者林彥臣/綜合報導

自稱共諜的男子王立強(Wang Liqiang)向澳洲投誠,並且高調在澳洲媒體上大爆如何干涉台灣、香港、澳洲的選舉,甚至指國民黨總統候選人韓國瑜接受捐款,就在這個時候,美國在台協會(AIT)卻在臉書上貼了最敏感的節目澳洲第九頻道新聞網(Nine Network)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes),此舉卻引發了韓粉的不滿,群起出征灌爆AIT臉書。

▲自稱中國間諜的王立強(Wang William Liqiang,音譯)就是在澳洲新聞節目《60分鐘》上爆料。(圖/翻攝自The Age)



AIT在臉書上張貼「60分鐘」(60 Minutes)節目的引言指出,澳洲新聞節目《60分鐘》深入揭露中國在太平洋島國進行的活動,一起來看看。該集的標題是「調查:為什麼中國在南太平洋活動」(Investigation: Why is China on the move in the South Pacific?)節目一開頭就指,「為什麼太平洋國家吉里巴斯在2個月前,從台灣忠實的盟友,轉向共產中國」。

▲王立強在《60分鐘》的爆料,也指涉到韓國瑜。(圖/記者張榮恩攝)



可是在AIT貼出這集節目的影片後,卻遭到韓粉的臉書灌爆,有韓粉留言表示,「CIA 回你老家不要在世界製造苦難」、「什麼時候護航綠色大便黨的任務也成為這裡的日常了呢?」、「快給王立強政治庇護啊,美國老大哥快幫忙啊,不然老大哥開口要小英收留啊,真是當台灣人民是白痴嗎?老大哥AIT 如此只帶給台灣人對美國更反感」、「WHAT A SHAME for AIT THAT's FAKE NEWS !(可恥的AIT,那是假新聞)」、

還有韓粉指控美國不要干涉台灣政治,「原來境外勢力干涉選舉就是指美國啊!民進黨不是人民的爸爸,美國更不是!」、「美國真的很愛操控台灣政治與軍事呢。玩爛香港,又要來玩台灣?什麼時候把張憲義背叛我國給我們交代一下?」。

不過也有其他網友表示,「感恩美國爸爸,讚歎美國阿爸」、「不好意思,讓貴國見笑了」、「聽說有韓粉出征,趕快來湊熱鬧」、「抓到了,是超級國際機器!」、「感謝爸爸主持公道!」

