155萬張停卡後溢繳金額飆6.15億　33銀行要全部退還給用戶

▲根據金管會統計，全台有33家發卡銀行，總溢繳金額達6.15億元，共有155萬張停卡。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

過去民眾在剪卡時，常常沒有注意到回饋金、儲值金等未用完的情況，金管會今（26）日表示，截至9月底，總計有155萬張停卡，總溢繳金額為6.15億元，因此要求所有銀行要主動通知客戶，並把溢繳款項全數吐出來，不可轉列為其他收入。

根據銀行局統計，到今年9月底為止，全台有33家發卡銀行，總溢繳金額達6.15億元，共有155萬張停卡。金管會要求所有銀行應積極聯繫用戶，若在信用卡停卡後，其溢繳款應全數還給民眾。

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金管會昨天召開「本國銀行總經理第49次業務聯繫會議」，在會議上宣導信用卡停卡戶溢繳款處理原則，銀行將溢繳款帳列「負債科目」至帳戶結清為止，不得轉列為其他收入。此外，發卡機構應積極通知有溢繳款的停卡戶，要求發卡機構處理該溢繳款，建立定期清查機制，並訂定內部作業規範及內部控制程序。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，民眾停卡的情況可分為5種，包括到期未續卡、掛失未補發、自行申請停卡、強制停卡（因信用紀錄不良）或其他原因而導致停卡。

莊琇媛進一步指出，民眾溢繳金額的原因有很多種，例如銀行給予回饋金的時間遞延，而持卡人在回饋金入帳前，就已經先剪卡；另一種則是悠遊卡、一卡通聯名卡，民眾在剪卡後，帳戶內仍有儲值金，銀行卻沒有退還該筆金額；另外也有可能是民眾刷卡買東西退貨，但民眾退款入帳前就剪卡。

至於銀行該用何種方式通知客戶以及是否訂定相關規範，莊琇媛說，目前已請銀行盡快通知客戶，目前並沒有訂定期限，同時也相信有了這次經驗後，銀行將會自行調整停卡程序。