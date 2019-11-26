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台灣人工智慧晶片聯盟助攻AI商機　經長：可降低研發費用達十倍

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▲台灣人工智慧晶片聯盟成立四大關鍵技術委員會，並率先發表四項台灣AI 晶片產業技術規格，左四起為經濟部技術處羅達生處長、行政院科技會報辦公室蔡志宏執行秘書、科技部許有進次長、經濟部沈榮津部長、行政院吳政忠政委、AITA聯盟盧超群會長、工研院劉文雄院長、新竹科學園區局長王永壯、TSIA游啟聰執行秘書。（圖／經濟部提供）

▲台灣人工智慧晶片聯盟成立四大關鍵技術委員會，並率先發表四項台灣AI 晶片產業技術規格，左四起為經濟部技術處羅達生處長、行政院科技會報辦公室蔡志宏執行秘書、科技部許有進次長、經濟部沈榮津部長、行政院吳政忠政委、AITA聯盟盧超群會長、工研院劉文雄院長、新竹科學園區局長王永壯、TSIA游啟聰執行秘書。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院科技會報辦公室與經濟部指導成立的台灣人工智慧晶片聯盟今（26）日成立四大關鍵技術委員會，經濟部長沈榮津表示，聯盟除了發表4項台灣AI晶片產業技術規格，依據預估可降低AI晶片研發費用達十倍，並有助建立AI晶片自主專利。

全球搶攻AI商機，而晶片是AI最關鍵的大腦，政府以國家戰略等級規模傾力發展 AI 晶片，經濟部表示，台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)成立至今，成員廠商已逾80家，今天則成立「AI系統應用」、「異質AI晶片整合」、「新興運算架構AI晶片」、「AI系統軟體」四大關鍵技術委員會。

請繼續往下閱讀...

經濟部長沈榮津表示，台灣人工智慧晶片聯盟同時也發布4項產業技術規格，依據經濟部預估，AI晶片研發費用可望降低達10倍，開發時程則可縮短至少6個月，並能提升晶片二倍效能，有助建立AI晶片自主專利。

其中，「AI系統應用」委員會以AI垂直示範應用，驅動終端產品與AI 晶片需求，引領AI商機，首發將以台北京站百貨為試驗場域，導入AI智慧監控，幫助人流更順暢。

「新興運算架構AI晶片」委員會發展新興運算架構，大幅突破AI運算的耗能及效能瓶頸；「AI系統軟體」委員會則將提供最適化的AI晶片軟體開發環境，充分發揮AI硬體效能，有助業者大幅減少開發時程。

台灣人工智慧晶片聯盟串起國內外主要的半導體設計、製造、封測、軟體及ICT系統業者，一方面發展產業技術強化競爭力，另一方面對接智慧應用需求，幫助產業升級轉型，透過聯盟來強化台灣既有的優勢，讓裝置端AI晶片成為台灣半導體產業未來的發展重心，在下一波智慧革命中掌握優勢。

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