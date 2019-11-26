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雙11網購熱潮！海關11月查獲補稅案2萬多件　金額達1460萬元

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

每年「雙11」期間為網購貨物的高峰期，海關也加強查核，根據關務署統計，今年11月1日到11月24日，快遞貨物的補稅案件有2萬件、補稅金額約1460萬元，相較於去年11月全月補稅件數為1.8萬件、金額為1301萬元，顯然業者違規行為仍持續升溫。

關務署表示，每年雙11期間是網購貨物的高峰期，甚至有航班包機載運，造成進口快遞網購貨物大量湧入，關務署台北關除了落實各項嚴密查緝作為包括艙單預審、依快遞業者風險分級查核，申報資料篩選注檢，查核未經實名認證的快遞包裹外，並加強X光儀檢、驗估、機坪及倉間巡緝等，避免不肖業者利用雙11貨物量龐大期間，有高價低報、化整為零逃漏稅、甚至夾帶違禁物品闖關等違規行為。

請繼續往下閱讀...

根據關務署統計，11月13日至20日執行「快遞貨物加強查緝專案」，經統計該專案執行期間，快遞貨物增估補稅案件計4623件，補稅金額約353萬元；一般查緝方面，今年11月1日到11月24日，共1.5萬件、補稅金額1106萬件，整體來說，11月補稅案件大約2萬件，補稅金額共計1460萬元。相較於去年11月全月，補稅件數為1.8萬件，補稅金額1301萬元，顯然年年升溫。

另外，海關查獲逃避管制物品包括大麻花及愷他命、甲基安非他命等毒品共4件毛重約109.3公斤。今年前10月查獲加熱式菸草2萬6635件，加熱器具861組，專案期間則查到菸草2934條，加熱器具91組。

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