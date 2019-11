順藥長效止痛新藥獲准美國銜接性試驗　可望加速授權進度

▲順藥總經理林榮錦。(圖/記者姚惠茹攝)

記者姚惠茹/台北報導

順天醫藥生技(6535)今(26)日宣布,新型長效止痛針劑LT1001(納疼解)已獲得美國食品藥品監督管理局(US FDA)默示許可,將在美國進行「相對生體可用率藥動學試驗」(Comparative Bioavailability study),可銜接LT1001在台及在美上市的母藥納布啡(Nalbuphine)的臨床數據,完成後即可與未來授權公司合作,完成505(b)(2)途徑所需的第三期確認性臨床試驗,進而申請上市。

鴉片類止痛藥上癮帶來的種種危害,導致市場對新型疼痛管理藥物的選擇需求節節升高,台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)於2017年3月核准納疼解上市,由安美得進行行銷推廣,且在台上市後,銷售額連年大幅成長,並已累積相當的臨床數據,證實其效果,吸引不少國際授權談判邀約。

為加速授權談判與上市速度,順藥早在2017年,即取得US FDA同意,得以透過505(B)(2)的開發路徑,在美國上市許可,透過此一途徑,將可減少在美進行臨床試驗數量,順藥將在美國進行的LT1001藥動學的銜接性試驗,目的即在於銜接505(b)(2)所需的上市前確認性臨床試驗。

順藥預計在2020年啟動與潛在美國合作伙伴進行授權談判,以利早日讓LT1001在美上市,競逐龐大的疼痛管理用藥市場,預計此一試驗完成後,將可加快授權談判的腳步,順藥已取得美國產品專利保護至2035年,歐盟、中國大陸、日本等主要醫藥市場的專利則正在審查中。

根據US FDA在2018年發表的白皮書《FDA Analysis of Long-Term Trends in Opioid Analgesic Products: Quantity, Sales, and Price Trends》所公布的嗎啡毫克當量銷售量(Total Morphine Milligram Equivalent Sold)以及嗎啡毫克當量價格 (Price per Morphine Milligram Equivalent)推估,美國2015年的處方鴉片類藥物的銷售量約為71億美元,這也是納疼解在美上市將鎖定的市場。

納疼解為台灣原生新藥,是全球首創效果可長達7天的長效止痛針劑,可用於中/重度之術後疼痛管理,其為上市多年的止痛劑納布啡(Nalbuphine)之前驅藥物(prodrug),已有豐富的臨床資料證明其安全性,且為全新的藥物設計。由於具備低成癮性,且效果與嗎啡類藥物相近,卻無其副作用的優勢,因此較一般的鴉片類藥品,更具競爭優勢。