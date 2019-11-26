看好5G市場　蔡力行：明年營收成長、導入台積電6奈米製程

▲供應商為聯發科5G晶片發表站台。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（26）日於深圳發表全球第一顆5G單晶片，採用的是台積電7奈米製程，剛轉戰業務的台積電資深副總何麗梅也到場為聯發科站台，顯示聯發科與台積電合作密切。聯發科執行長蔡力行表示，聯發科是7奈米的第一個使用者，且天璣1000把7奈米的技術能力發揮得非常好。

蔡力行透露，未來會繼續採用台積電先進製程，包括6奈米和5奈米都在規劃中，6奈米預計最快今年底就可以tape out（新產品下線），5奈米會再晚一點，EUV也會6奈米時就採用。

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聯發科投入5G晶片歷時兩年，對於5G市場的展望，蔡力行表示，憑藉著5G技術能力，讓聯發科在早期接觸到重要客戶，未來5G會是全面性發展，客戶會相當多，不僅既有的中國大陸客戶，美國、韓國都會有深入的合作。

過去聯發科在4G世代被認為是中後段班，但這次能提前抓住5G世代，市場好奇聯發科做了什麼改變？蔡力行表示，從4G到5G的研發能量是連續性的，聯發科在過去兩年把4G-LTE做得不錯，也因此讓5G更順利進行。

蔡力行分享投研5G晶片過程，聯發科在這兩年半期間，快速得移動資源，很快地把5G架構做出來，且第一次做就成功。

聯發科號稱在5G的研發支出已砸逾1000億元，對於接下來的資源投入會怎麼分配？蔡力行表示，他看好5G市場，未來的投資方面不是問題，但也不會因此失衡。蔡力行強調，聯發科會比以前更均衡發展，不僅會持續投入5G新產品研發，同時也會繼續投資電視晶片和智慧家庭 企業市場，目標就是要有更好的營收和獲利，才能有更多資源投入研發，形成一個正向循環。

對於5G單晶片將帶給聯發科營收挹注，蔡力行很有信心地表示，名年營收一定會有成長，5G會是其中重要的因素，但其他像是電視晶片和物聯網ASIC等也不會偏廢，明年將是全面性的成長。

對於近期華為因中美貿易戰受到影響，讓華為開始以中國大陸市場為主，是否排擠聯發科在中國大陸市占？蔡力行表示，不便評論單一客戶，但重點在於5G市場本身大小，市場一致認同5G手機需求速度會比4G成長快速的多，聯發科已經是領先群，相信未來會有不錯的市占。

▼聯發科執行長蔡力行。（圖／記者周康玉攝）

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