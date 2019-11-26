台股11000點之上！公股銀看好台股　華銀、一銀皆要加碼投資

▲一銀成立已經120周年。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台股維持在11000點之上，公股銀行看好台股表現，第一金董事長廖燦昌表示，今（26）日表示，現在台商的資金回流、淨值比、本益比又低，加上殖利率又高，確實有加碼的空間。

一銀今（26）日舉行120周年慶晚宴，廖燦昌指出，目前一銀在台股的部位是100多億元；明年的可以投資水位最高大約是200億元。無獨有偶，華銀也看好台股，目前投資台股的金額也大約是230億元~240億元，明年也預計最高達300億元。

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廖燦昌今日接受媒體採訪時表示，因為台股有資金回台的題材、淨值比與本益比又低，加上殖利率又高，所以有加碼的空間；選股會以高殖利率的股票為主。

至於併購方面，各家銀行都鎖定東南亞、東協國家為主，一銀則是參股或設置齊頭並進，但是還是希望可以握有主導權。緬甸明年開放第三波分行，只對外資開放3家，華銀已經表態不送；但是一銀則表達有興趣，會考慮送件。

華銀總經理張振芳指出，由於美國的法遵成本高，但是紐約分行在加強洗錢防制、強化法遵之後，已經可以損益兩平；華銀海外共計有13各分行、2個辦事處，其中也考慮印尼雅加達再重新設立辦事處。至於海外併購的部分，華銀則會鎖定經濟成長率較高的國家、在當地沒有分行的國家。

法人也同步看好華銀的獲利，根據華南金所公布的獲利，今年累計至10月，累計稅後純益為139.86億元，EPS為1.15元，較去年同期，華南金也多賺了11.89億元，獲利表現也相當亮眼。華銀旗下的華銀今年截至10底稅前盈餘達155.56億元，法人預期今年有機會上看160億元，預期明年也有機會雙位數的成長。



▼一銀董事長廖燦昌（左）、一銀總經理鄭美玲（右）。（圖／記者吳靜君攝）