金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬　胡亦嘉不得兼任董總

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會開罰國內電子支付業者首例！街口電子支付辦理業務及資訊作業，出現3項缺失，違反法令及有礙健全經營之虞，遭金管會開罰180萬元，並予以糾正，同時也要求街口董事長胡亦嘉不得兼任董事長、總經理職務。

金管會銀行局今天公布一項裁罰，街口這次有3項缺失，首先是內部控制缺失，街口支付的資訊系統與會計系統沒有自動連動，其中資訊帳和會計帳不清楚，在這之中出現差異數，卻一律以過渡科目「暫付款」認列，沒有按照差異數的實際性質認列入帳，也就是公司沒有確認清楚差異數的原因，導致結帳、科目都不確實。

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第二，街口在農曆春節辦理發紅包的行銷活動，公司沒有依內部管理章則執行開立電子支付帳戶作業，而是逕行開立供公司行銷或特定目的支用的官方電子支付帳戶，並設定可用餘額，也就是為了便宜行事，街口用自有資金開立帳戶，但對於內部開立帳戶和款項都要有內部控管，且要簽核決定，因此金管會認為處理流程欠妥。

第三，對於公司重要作業流程，未訂定妥適的內部控制制度，人員擔任的職位不符牽制原則，且未確實依內部管理規範辦理，以上3項共開罰120萬元；至於街口為讓商家可快速退款給取消交易的用戶，允許商家的帳戶透支，相當於適用公司的資金墊繳，可能有信用風險的問題，因此挨罰60萬元。

此外，街口支付目前事由董事長胡亦嘉兼任總經理職務，金管會認為，這欠缺制衡機制，因此考量公司業務健全經營，以及提升公司治理效能，須於3個月內函報改善措施。