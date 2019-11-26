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強震增至9死…阿爾巴尼亞總統向國際求援　波士尼亞也發生5.4地震

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▲▼2019/11/26，阿爾巴尼亞強震。（圖／路透）

▲阿爾巴尼亞強震，震央附近城鎮圖曼拉災情嚴重。（圖／路透／下同）

記者王致凱／綜合報導

巴爾幹半島26日地震頻發。阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）附近遭逢規模6.4強震襲擊，已知至少有9人死亡；同一天在北方的波士尼亞與赫塞哥維納也發生規模5.4地震，不過當地暫時沒有傳出災情。

根據美國地質調查局（USGS）觀測，發生在波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）的5.4地震，震央位置在城鎮布拉吉（Blagaj）東南東方6公里處，震源深度10公里。路透社指出，震央距離波赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）約75公里，當地第一時間並未傳出任何重大災情報告。

另一方面，位於巴爾幹半島西南部的阿爾巴尼亞，首都地拉那（Tirana）當天稍早才剛發生規模6.4淺層強震，是阿爾巴尼亞數十年來遭遇最嚴重的一次地震災情，目前已知至少造成9人死亡，另有數百人受傷。

根據《衛報》（The Guardian）報導，阿爾巴尼亞地震發生在當地時間清晨3時54分（台灣時間上午10時54分），許多人是在睡夢中被突如其來的搖晃驚醒。據悉，首都地拉那和亞得里亞海沿岸已傳出多棟建築倒塌災情。

阿爾巴尼亞政府發言人富加（Endri Fuga）透過推特表示，已知死亡人數已經上升至9人，另有600多人受傷，包括28名被從瓦礫堆中救出的生還者。發言人提到，地震發生後，已經有來自科索沃、義大利、希臘和其他鄰國的救援團隊趕抵災區，另也有許多志願者伸出援手。

阿爾巴尼亞總統梅塔（Ilir Meta）表示，靠近震央的小鎮圖曼拉（Thumanë），當地災民情況十分惡劣。他說，「政府正盡一切努力幫助災民生活回到正軌，呼籲內閣請求國際援助。鄰近國家、歐盟和美國都在第一時間提供協助。」

▲▼2019/11/26，阿爾巴尼亞強震。（圖／路透）

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