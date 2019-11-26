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影／2020年全球最佳航空評選出爐　長榮航空躋身前十大名列第八

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記者林淑慧／台北報導

國際專業航空評鑑網站AirlineRatings.com 25日公布2020年全球最佳航空公司評選結果，在全球400餘家航空公司當中，長榮航空獲得評審青睞躋身前十大，榮獲「2020年全球二十大最佳航空公司–第八名(World’s Top-20 Airlines – No.8)」之肯定。

▲長榮航空為優化機隊持續引進波音787夢幻客機，今年再度獲得AirlineRatings.com評選為全球最佳航空公司第八名之肯定。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空為優化機隊持續引進波音787夢幻客機，今年再度獲得AirlineRatings.com評選為全球最佳航空公司第八名之肯定。（圖／長榮航空提供）

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AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球400餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2020年推薦搭乘的全球十大最佳航空公司。

依據AirlineRatings.com評選結果，由紐西蘭航空公司（Air New Zealand）拔得頭籌，而近年持續引進波音787夢幻客機來優化機隊，並與國際知名品牌合作推出嶄新的機上服務用品的長榮航空也雀屏中選，名列全球最佳航空第八名。

長榮航空今年來捷報連連，今年年初再次獲得AirlineRatings評選「全球二十大最安全航空公司」，TripAdvisor頒發「全球十大最佳航空公司-第三名」、「亞洲地區最佳航空公司」等四個獎項。SKYTRAX則連續四年給予長榮航「五星級航空(5-Star Airline)」認證，以及「全球十大最佳航空公司-第六名」、「全球最佳機艙清潔航空公司-第一名」、「全球最佳經濟艙機上餐飲-第一名」等十個獎項。

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