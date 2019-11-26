蔡力行：聯發科英特爾合作「一拍即合」　5G晶片不受限手機、筆電

▲聯發科執行長蔡力行出席5G晶片發布記者會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

聯發科今（26）日發表全球第一顆5G晶片，同時搶在昨日晚間發布和電腦晶片龍頭英特爾合作消息，不僅首度打入筆電市場，更是全球第一家把5G晶片用在筆電的廠商。市場認為，聯發科不僅在5G手機晶片發表搶第一，還同步搶進筆電市場，表現亮眼。

談到聯發科和英特爾的合作過程，蔡力行表示，和英特爾談的時間並不是太長，雙方在很恰當的結合。一方面英特爾是電腦界的龍頭，另一方面，聯發科的5G發展也相當順利，因此用「一拍即合」四個字形容滿適用的。

請繼續往下閱讀...

蔡力行表示，半導體是全球化的產業，一方面英特爾是筆電晶片龍頭，而聯發科則是有好的技術能力和產品，好的公司和強的公司合作是很自然的事情。

對於5G電腦/筆電（PC/NB）市場的看法，蔡力行表示，PC本身需要連線的能力只會增加、不會減少。他也強調，筆電只是一個開頭，未來還有很多的access（產品應用）需要5G連線的能力。換言之，聯發科不僅跳脫只做手機晶片的框架，進入筆電市場，未來自家的5G晶片還可能進入手機和筆電以外的市場。

然而未來是否有進一步發展ARM架構的中央處理器產品（CPU）？蔡力行表示，目前沒有此規劃，聯發科不會大量做一般（general purpose）的CPU，但聯發科這次發表了5G系統單晶片本身有相當強的運算能力，聯發科會做很多的Pack（方案），完全看客戶需求。

▼供應商相挺聯發科5G晶片發布記者會。（圖／記者周康玉攝）

延伸閱讀

►聯發科攜英特爾推5G筆電 首批2021年上市

►聯發科發布全球首顆5G晶片天璣1000 安兔兔跑分51萬破世界紀錄

