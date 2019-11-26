獨家／總統投票日與日盛金控尾牙撞期！員工不願先投票後吃飯　公司決定不辦了

▲日盛金去年辦尾牙，董事長黃錦瑭接受採訪。（圖／日盛金提供）

記者謝仁傑、吳靜君／台北報導

日盛金往年都在五股工商展覽館舉辦大型展覽館舉辦尾牙，不料今年預定的尾牙日期，不巧撞上明年的總統與立委的大選的投票日，日盛金原本打算讓員工先投票、再參加尾牙，但卻引起員工的不滿投訴，日盛金臨時也找不到合適的尾牙場地，乾脆決定決定取消今年聯合尾牙，改由各單位自行辦理。

日盛內部員工無奈地說，2008年金融海嘯，日盛金當年的尾牙縮小辦理規模，沒想到，今年卻是首次取消聯合尾牙。

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日盛金向《ETtoday新聞雲》記者證實，日盛金今年的尾牙，其實早在中選會公布總統選舉日之前，就已經敲定選在明年的1月11日辦理尾牙午宴，沒想到中選會後來也選了同一天，作為中華民國總統與立法委員選舉日。為了讓員工行使選舉權利、返鄉投票，原本想要調整尾牙時間，但還是有兩大困難。

第一，因為今年的過年較早，1月底就遇上了農曆春節，尾牙必須要選在農曆春節前，可選擇時間很有限；其次，在大台北地區必須要能夠容納2000人以上的場地，可選擇的地方不多，所以最後決定取消今年的尾牙。

這也是日盛金首次不辦理聯合尾牙，改由各單位自行辦理，但是日盛金強調，公司仍會提撥摸彩金、舉辦尾牙的預算，讓員工在年末時還能愉快過年。日盛金也強調，因為尾牙遇上選舉日才做的彈性因應方式，並不影響金控營運。