台灣遊艇外銷創佳績　今年1-9月賣出1億8600萬美元

▲2020年台灣國際遊艇展媒體茶會由外貿協會秘書長葉明水主持(右三)，並邀請展覽重點廠商一同參與。左起為外貿協會展覽業務處處長施玉霞、船舶中心薛正憲、先進複材科技副總經理陳凱琳、遊艇公會秘書長張學樵；右起為奧莫爾遊艇執行總監鄭澤宇及科建鋁船經理陳省木。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

為協助台灣遊艇業者提升國內知名度，經濟部國際貿易局與高雄市政府將在明(109)年3月12日至15日於高雄展覽館及嘉信22號碼頭共同舉行第四屆「2020年台灣國際遊艇展」，外貿協會秘書長葉明水今（26）日指出，本屆預計80家國內外遊艇業業者參加，展示台灣遊艇產業能量雄厚，並結合展覽行銷國際平台，促成該展成為台灣唯一聚焦B2B的遊艇展，更再次擦亮遊艇王國的招牌。

據Global Trade Atlas統計，台灣遊艇外銷金額歷經金融海嘯衝擊後，又逐漸回升，並於今年1到9月達到1億8,600萬美元，較去年同期大幅成長24.05%。

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貿協表示，在全球經濟景氣受到美中貿易戰影響後轉為疲軟同時，特別凸顯了臺灣遊艇產業外銷堅強實力。看準遊艇產業未來趨勢，台灣國際遊艇展自2014年開辦，協助我國業者將優質產品推向國際市場，落實國內親水教育，更藉由產業特色交流，活化遊艇產業及台灣特有海洋休憩文化；本屆展覽共有六大看點：「專業產業在地化」、「展覽形象國際化」、「品牌價值極大化」、「研發技術尖端化」、「市場行銷精準化」及「周邊活動多元化」。

貿協更提到，台灣唯一能同時製造陸、海、空構件專業複材科技廠的先進複材科技陳凱琳表示，希望透過展覽平台將國內外供應鏈結合，向參觀者展示複材料的多元應用方式，藉此拉近遊艇與一般民眾的距離。由官方出資設立的研究單位財團法人船舶暨海洋產業研發中心薛正憲則介紹其遊艇資料庫平台，期望透過資料蒐集及2D與3D技術整合，將遊艇製造數位化，並提供船主、製造商及供應商作業溝通平台，提升工作效率。

另外，貿協說，國內唯一以鋁身製造遊艇的科建鋁船經理陳省木提及，該公司歷屆參展成果都相當好，也將於明年展出全新鋁合金船底橡皮艇，提供給海上休閒活動玩家全新航海體驗。剛與義大利法拉帝集團簽下獨家代理合約的奧莫爾遊艇執行總監鄭澤宇則表示，希望透過展覽推廣，能打破遊艇昂貴的象徵，並將遊艇休憩活動普及化。

貿協強調，本屆特別新闢重量級買主補助條款，洽邀國外政商菁英買主來臺觀展。目前已陸續邀得英國Association of Brokers and Yacht Agents、馬來西亞Pen Marine、越南VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY ASSOCIATION等重要單位來台;展中除辦理國際產業論壇、海洋知識workshop及一對一採購洽談會，本次亦新增VIP買主訪廠客製化行程，協助買主能更進一步認識南台灣及台灣遊艇產業聚落，並替業者將商機導入台灣。

