思科在桃園青埔設立智慧創新應用示範中心　攜手台企展現「智慧城市應用」

▲左起為台灣思科總經理陳志惟、國家發展委員會主委陳美伶、桃園市長鄭文燦。（圖／思科提供）

記者姚惠茹／台北報導

思科（Cisco）今（26）日宣布在桃園青埔設立思科智慧創新應用示範中心，未來將攜手桃園市政府與桃園航空城，接軌國家級「亞洲矽谷計畫」，聯手助力政府共同打造台灣物聯網研發聚落。國發會主委陳美伶表示，亞洲矽谷將有助增進國內廠商與世界知名企業的合作。

陳美伶表示，桃園航空城是台灣十大建設以後，最大的國家開發計畫，而亞洲矽谷更是5+2創新產業的領頭羊，思科智慧創新應用示範中心以建立智慧城市為藍圖，攜手八大合作夥伴，展示新世代智慧應用核心項目，全力加速智慧城市實現，達到優化民眾的生活品質。

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思科台灣總經理陳志惟表示，思科深耕台灣多年，現在經由思科智慧創新應用示範中心的成立，除了展示先進智慧城市的應用，更與在地夥伴鏈結，一同驗證台灣科技產業的研發成果，加速產業生態系的完整性。

▲台灣思科攜手8位合作夥伴，展示新世代智慧應用項目。（圖／思科提供）

陳志惟表示，思科這次在智慧應用解決方案涵蓋安防、節能、教育、醫療、製造、零售、建築、交通、環控和會議，其合作夥伴包括駿永資訊、聯浚電訊、Synergies 訊能集思、億鴻系統科技、台達電、神通資訊科技、凌羣電腦及華電聯網。

智慧安防方面，思科與「駿永資訊」攜手，研發AI NVR解決方案應用，利用人工智慧與機器學習技術，改善城市交通、建構安全居住與工作環境。

智慧節能方面，思科與「億鴻系統科技」共同提出能源最佳化方案、太陽能解決方案、微電網儲能解決方案三大智慧節能方案，協助企業達成政府節能減碳政策。

智慧教育方面，思科與長期專注於智慧教育領域的「神通資訊科技」共同提出智慧校園解決方案，透過AIOT平台彙整學習、閱讀與健康資訊，分析成長學習履歷，提供學生適性發展的指引。

智慧醫療方面，聯浚電訊結合思科全球領先的智能協作平台，將醫療資訊網的醫療檢查資訊，透過語音 / 影像搭配醫療儀器，即時串連檢查影像，實現遠距智慧醫療服務，並提供整體式智慧醫療移動推車方案，使偏鄉醫療檢查行動化、行動醫療無距離，有助偏鄉提升醫療品質、推動分級醫療。

▲台灣思科宣布設立思科智慧創新應用示範中心。（圖／思科提供）

智慧製造方面，由Synergies 訊能集思的AI驅動商業決策SyGPS及台達電的智能機台，攜手思科，提供智慧工廠聯合解決方案，實施大規模數據分析、融合領域知識及專家經驗、管理決策自動化三大關鍵難題，加快數據分析、人機協作、智能決策的速度，高效實現數字化轉型。

智慧零售方面，凌羣電腦透過智慧機器人展示與民生相關的智慧零售情境，包括迎賓、商品推薦、優惠訊息與停車兌換等消費者在賣場常有的服務需求外，並採用智慧監控管理中心有效快速地解決商場設備狀況，更結合思科的視訊解決方案展示遠端客服情境，提升商場的客戶體驗。

智慧建築方面，思科與台達電攜手合作樓宇自動化解決方案，以物聯網為基礎，整合照明控制、智慧監控以及環境偵測等，打造舒適、便利、安全的環境。

智慧交通、環控方面，「華電聯網」展演智慧交通管理應用服務以及智慧環控服務，透過IoT數據影像資訊整合、智慧交通管理平台以及智慧交通服務與加值三大服務，改善智慧城市交通問題，並提供水位水質、空氣污染品質監測平台。

智慧會議方面，思科展示智慧會議系統Webex，將AI人工智慧技術應用在視訊協作終端設備之中，提升團隊協作的溝通效率，完整建構智慧城市的各個面向，並與在地夥伴鏈結，強化台灣科技研發和創新能量。