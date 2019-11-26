媽1月只餵1餐！小姐妹「吃保麗龍、壁紙果腹」噁臭房間爬滿蠕動小蟲

▲烏克蘭一對5歲與1歲的小姐妹被媽媽忽視，只能吃保麗龍與壁紙果腹。（圖／翻攝烏克蘭警方）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭中部城市丹伯貝佐斯基（Dnipro）傳出一起離譜案件，一對年僅5歲與1歲的小姐妹幾乎沒有得到媽媽照顧，1個月只能吃一頓飯，餓得把壁紙、保麗龍與頭髮都抓來吃，馬桶壞掉只好在浴缸裡如廁，總是全身發臭又髒兮兮。幸好，一名鄰居21日擔憂報警，2名孩子終於獲救。

警方21日接獲通報，被套房裡的情況「嚇壞了」，破舊腐朽的套房瀰漫惡臭，滿是髒汙，馬桶早已阻塞不通，全家人共用浴缸如廁，但就連浴缸也覆蓋厚厚的一層灰，到處都有蟲子爬來爬去，「小女孩們已經習慣睡在髒兮兮的床單與被子裡，從沒有清洗過的盤子裡拿東西吃，坐在滿是垃圾的地板上玩耍。房間裡的臭味太可怕了，簡直難以呼吸。」

▲套房裡的馬桶早就壞掉，全家共用浴缸上廁所。（圖／翻攝烏克蘭警方）

澳洲7 News報導，姐妹在醫院中被診斷出長蝨子（Lice）、營養不良。小兒科醫師塞格達（Liya Segeda）表示，小女孩的糞便中含有保麗龍、壁紙、頭髮與其他物品，「她們將在房間裡找到的東西全都吃下去了。」她也提到，孩子們來到醫院，是第一次擁有乾淨的床鋪與馬桶。

▲警方表示，25歲的媽媽與男友依靠兒童福利金過活，1個月卻只餵孩子好好吃一頓飯。（示意圖／123RF）



英國《鏡報》報導，一名鄰居透露，25歲的媽媽「時常與男友爭執、打架，他們總是對著孩子大吼大叫，完全不照顧她們。」她也提到，小女孩們看起來總是「髒兮兮又沒人管，套房裡飄出一股可怕的惡臭味。」

警方發言人科波連科（Ludmila Kopylenko）對記者表示，這一名母親與男友都失業了，完全依賴兒童福利金生活，「可是孩子們一個月只能正常吃一頓飯，媽媽把剩下的錢都拿來買酒。」此案已被通報社會福利機構，檢察官將起訴這一名失職的媽媽，剝奪親權（Parental Rights），獲救的小女孩們持續住院療養當中。



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