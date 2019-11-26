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搶攻IoT資服商機　東捷資訊預計12月掛牌上櫃

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▲右為東捷資訊董事長高尚偉，左為櫃買中心副總經理林瑛珪。（圖／東捷資訊提供）

▲東捷資訊經營團隊。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）今（26）日舉辦上櫃前業績發表會，主要經營的內容，包括物聯網應用服務、企業資訊委外服務（ERP整合規劃與企業e化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理與郵務資料整合），客戶遍及行業廣泛，預計12月下旬正式掛牌上櫃。

東捷資訊為國際性企業資源管理軟體公司（SAP）在台最大的本土ERP服務商，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關，更是微軟、Cisco、Dell等大廠的指定合作夥伴，今年前3季稅後淨利為4669.9萬，較去年同期成長23％，EPS為2.05元，優於去年同期的1.89元。

請繼續往下閱讀...

隨著企業在面臨高度競爭下，多樣化的數位轉型需求，東捷資訊為客戶量身訂做的客製化服務優勢，能協助客戶從業務流程規劃、應用軟體導入與上線後維運，到SAP系統管理等，改善企業內部流程，提升營運效率，舉凡胡連、矽格及台郡等，均是東捷資訊的客戶。

▲右為東捷資訊董事長高尚偉，左為櫃買中心副總經理林瑛珪。（圖／東捷資訊提供）

▲左起為櫃買中心副總經理林瑛珪、東捷資訊董事長高尚偉。（圖／東捷資訊提供）

除了ERP之外，東捷資訊在其他業務上也有相當不錯的表現，其中在企業e化服務業務部份，東捷資訊提供系統及網路管理、軟體與雲平台建置及維運、資安顧問服務與管理，代表客戶有國巨、馬偕醫院與安川電機等。

顧客關係管理業務方面，東捷資訊提供多樣化的客服委外服務，企業可透過訓練有素，24小時服務全年無休的專職Call Center人員，有效降低人力成本，同時簡化內部流程，提升客戶滿意度，舉凡康健人壽、3M及法國巴黎人壽等皆為東捷所服務的客戶。

郵件資料整合服務方面，東捷資訊則提供郵務室、帳單列印流程委外服務與數位影像輸出服務，協助企業解決大量郵件收發處理問題，大幅提升郵件及郵資管理效益，而帳單列印委外服務，則提供政府單位、金融業、電信業、有線電視業者各式單據印製，深獲台新、中嘉、台灣寛頻等客戶青睞。

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