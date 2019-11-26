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年薪百萬的機會來了！永豐金大舉招募海外人才　共計48人

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▲▼永豐金控,永豐銀行,大潤發中崙店,華漾大飯店,中崙車站。（圖／記者湯興漢攝）

▲永豐銀行。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

因應海外發展策略，建立串接國內外據點的人才供應鏈，永豐金正式啟動海外菁英招募專案，預計一次招募48名海外人才，除了是首次大規模向有意赴海外發展的優秀人才招兵買馬之外，也是永豐金控成立以來，海外徵才人數最多的一次。

永豐金表示，此次的招募計畫預計網羅20名有意往海外發展的新世代IMA、28名具法人業務經驗年資3年以上優秀人才加入永豐的行列，年薪可達百萬。

請繼續往下閱讀...

永豐金積極布局海外市場，子公司銀行、證券、租賃的服務據點遍及港澳、中國大陸、越南、泰國、緬甸、洛杉磯及倫敦等地。2020年海外布局將以新南向國家為主，預計申設新的海外據點，開拓亞洲版圖。

永豐金控今（2019）年累計前10月稅後純益105.74億元，較去年同期成長28%，已經超越去年全年的獲利，海外收益已成為永豐金重要的獲利來源之一。

這次預計招募派駐海外人才48名，其中IMA(國際法金業務儲備幹部) 20名、具法人業務及相關經驗年資3年以上的人才28名。永豐金指出，IMA是以培養永豐銀行海外企業金融人才為主，結訓並完成檢定後，即取得正式派駐海外當地資格；新進者第一年加計獎金，年薪可達百萬元以上。

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