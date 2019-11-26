小六生檢定考拿好成績　父母狂喜送7.3萬「鈔票花束」惹議

▲ 大馬小六生檢定考奪佳績，父母霸氣送7.3萬現金花束。（圖／翻攝自fb／Una Rushana）



實習記者陳妙津／綜合報導

不少家長常會在孩子有好成績時，送禮物嘉獎，但馬來西亞有對超狂父母直接將1萬令吉製成花束，獎勵兒子考得佳績，價值新台幣約7.3萬元的現金花束立刻引發網友熱議。

據tribunnews.com報導，馬來西亞一名小六生丹尼斯平常熱愛足球等運動，父母擔心他沉迷外物，成績下滑，便承諾若他在升中學的重要考試「六年級鑑定統一考試」（UPSR）取得佳績，便會送份大禮給他。

父母表示，當時丹尼斯興奮地許願想要一支iPhone，後來也爭氣的在考試中拿到5A1B的好成績，但因為擔心兒子拿到新手機會過度沉迷，便想到能改送1萬令吉，於是便立刻聯繫花店希望製作，雖然這筆錢看似很多，但其實都是他們經營咖啡廳，花了3個月一點一滴努力存下的，讓人欣慰的是，兒子事後也很懂事的讓爸媽把獎金存入銀行帳戶中。

而收到訂單的花店老闆表示，初次接到為了慶祝UPSR的現金花束訂單，還有時間限制，所幸緊趕慢趕終於在4小時內完成。藍色的鈔票有如鮮花一樣在包裝紙中「盛放」，看起來相當澎湃豪華，讓不少網友看傻眼。

不過面對這種教養方式，網友們意見分歧，有人認為不妥當，「這種寵縱方式不值得炫耀」、「獎勵小孩有很多方式」、「爸媽感覺在炫富」、「小孩努力讀書是應該的吧」。也有人覺得支持，「吃不到就說葡萄酸」、「成績不錯值得驕傲」。