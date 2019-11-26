阿爾巴尼亞6.4地震6死325傷！災民驚慌跳樓亡　多間學校停課

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記者詹雅婷／綜合外電報導

阿爾巴尼亞26日凌晨3時54分發生規模6.4大地震，至少造成6人死亡、325人受傷，數棟建築物被震毀，民宅、餐廳、配電廠全都遭殃。目前當地已發生數十起餘震，當局強力呼籲災情嚴重地區的人民進行避難，至少3座城市的學校宣布停課，多個地區無電可用。

▲▼ 根據網友稍早回報，這起地震雖然只有短短幾秒鐘，但搖晃程度相當大。（圖／路透，下同）

歐洲地中海地震中心（EMSC）數據顯示，這起地震震央位在首都地拉那（Tirana）西北方約34公里處，深度僅10公里，在地震一發生後，許多網友立刻湧入網站通報各地狀況。根據推特稍早畫面，當地建物出現巨大裂縫、磚牆倒塌、車輛起火等，濱海城市都拉斯（Durres）已出現房屋被震垮等災情，部分地區牆面崩壞，許多人在地震發生後跑到大街上。

綜合美聯社、CNN取得的消息，這場大地震已奪走至少6人的寶貴性命，中部城市庫爾賓（Kurbin）一名居民當時驚慌跳樓逃生喪命，圖曼（Thumane）一棟建物倒塌造成一男一女死亡，都拉斯市也有一人被壓死，另外2名罹難者目前死因仍有待確認。

據了解，在主震來襲的前一小時，當地就已經發生多次前震。首都地拉那居民雷福克（Refik）說，他家住在6樓，「當時有發生好幾次小地震，但最後一個大地震把我們嚇壞，家裡的東西不斷掉下來。」

目前搜救人員正努力把受困瓦礫堆下的災民救出來。當地衛生部門稍早證實，傷者人數已來到325人，首都地拉那、都拉斯市及列澤市（Lezhe）現已宣布停課，直到另行通知為止。

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