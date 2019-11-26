影／退休金不能只靠勞保勞退　定期定額威力不容小覷

記者陳心怡／台北報導

現代人平均壽命越來越長，退休金缺口也相對跟著擴大。以台灣月薪4萬，工作40年為例，勞保加勞退加起來大約可月領3萬5千元，但許多人對這樣的數字仍抱有存疑，深怕退休時勞保會破產，領不到保費，因此有不願意繳納的念頭。在《雲端最有錢》節目中，來賓們都提醒最好另外準備退休金。

財經專家邱敏寬說：「勞保跟勞退是兩個不一樣的東西，勞保類似保險，保管方式以集中帳戶為主，有破產可能；勞退則類似儲蓄，保管方式是獨立帳戶，不會有破產問題」。

至於勞保為什麼有可能破產，兩個原因，一個是少子化，另一個則是薪資結構往下走。勞保就好比是一個大水缸，流進來的錢變少，流出去的卻越來越多，遲早有一天，水缸會枯乾沒水，這也是讓許多年輕人不願意繳納保費的一大主因，所以想辦法提高自存的退休金報酬率比較實在。

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基金達人羅際夫表示，許多人會以定期定額買基金的方式，來準備自己的退休金，假設投資報酬率每年平均可以達7%的話，越早存，所需本金會越少。例如從25歲開始存，一個月只需3,810元，但是30歲才存就需要5,552元，40歲就需要1萬2,345元才行，所以能盡早存就早存，哪怕是幾千塊也是有差。

財經專家馮志源提到，今年勞退績效表現雖然亮眼，但過去幾年來看，其實有高有低，甚至有三年績效是負的，整體年化來講其實不到4%，也因此，全世界各國都在研議新的勞退制度，像是提高雇主和員工的提撥率，而台灣目前的確有提撥率不足的問題，因此如果個人沒有找到一個穩健的投資標的，建議自提是比較好的方式，同時還能節稅，一舉兩得。