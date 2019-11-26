　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

阿里巴巴在港股掛牌首日上漲6.5%！　張勇、蔡崇信等高層親臨見證...馬雲沒來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴首日在香港掛牌上市，行情看好。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

阿里巴巴今（26）日在香港聯交所掛牌上市（HKG9988），開市報187港幣，較招股價176港幣上漲6.2％，盤中一度漲幅逾7.6%，最高來到189.5港幣，終場收在187.6港幣，上漲6.5％，成交金額139.96億港幣，是港股成交金額最大的一檔。

港股則是開高走低，恒生指數終場下跌79點，以26,913點做收。

請繼續往下閱讀...

阿里巴巴是近 9 年來香港股市最大規模的上市案，掛牌交易備受矚目。這次發售價每股176港幣（新台幣685元），共發行5億股，由於公開發售部份反應理想，阿里巴巴在啟動回撥機制後，公開發售比例由2.5%增至10%，並分配予19萬5,710名成功申請人。阿里巴巴表示將全數使用超額配售，增發7,500萬股，預估此次總集資金額將達1007億港幣。

今日許多高層都出席了上市掛牌活動，包括阿里巴巴執行長張勇、副執行長蔡崇信主持敲鑼儀式，另外阿里巴巴獨立董事董建華、香港財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫、港交所行政總裁李小加等人都在場。唯獨當家總裁馬雲並未出席活動，令人意外。

香港經濟日報指出，阿里巴巴主席兼首席執行長張勇，今天指出，5年前阿里在美國上市敲鑼，代表全部來自中國，但今日香港上市的敲鑼，代表來自4大洲8個國家，反映阿里巴巴的全球化戰略，也代表阿里巴巴的未來。

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴總裁馬雲獨缺席今日香港掛牌上市活動。（圖／路透社）
 

券商分析市場獨大　港幣220元是合理水平

香港01報導，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指出，阿里巴巴是重磅股，炒作方面較小型新股難炒。她說：「市場分析員大多認為首日不會有幾成增長，或只有幾個百分點的變幅。」建議持有阿里巴巴的投資者可放中長線，預測未來盈利將會再有 3～4 成的增長，主因是該公司在電子商務所擁有的領導地位及高市佔率，都相對騰訊等對手來得傑出，旗下的兩大網購平台天貓及淘寶又都有相當亮眼的表現。

根據最新數據顯示，阿里巴巴在中國擁有4.07億個活躍用戶，佔全國人口超過30％，前景相當可觀。

利達（LW A.M.）首席投資策略師黃耀宗也認為，可中長線持有，因阿里巴巴的電商業務在中國一線城市佔有極高的市場份額；未來公司國內增長會放緩，但可以引入外資企業打入中國市場，故有利公司繼續擴張。估計阿里巴巴美股與港股的差距最多為5%，兩者股價不至於差太多。因此他認為港幣210元才是合理水平，更預估港股明年有機會上升至220元。

阿里巴巴短期間未可納入恒生指數成份股，但黃耀宗深信，相關部門會盡快檢討機制。一但阿里巴巴納入恒指成份股，會吸引其他中概股到香港上市，對港交所亦有正面影響。

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲券商認為阿里巴巴港股未來有機會漲至220元。（圖／路透社）

除了財經跟科技還有什麼更吸引我們？？？

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
停卡溢繳金額「飆6.15億」　這33銀行要全退還給用戶
孫安佐嗆看精神科！米砂反擊親揭「爆料墮胎內幕」
媽1月只餵1餐！小姐妹「吃保麗龍、壁紙」噁臭房間爬滿蟲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台灣人工智慧晶片聯盟助攻AI商機　經長：可降低研發費用達十倍

155萬張停卡後溢繳金額飆6.15億　33銀行要全部退還給用戶

雙11網購熱潮！海關11月查獲補稅案2萬多件　金額達1460萬元

阿里巴巴在港股掛牌首日上漲6.5%！　張勇、蔡崇信等高層親臨見證...馬雲沒來

順藥長效止痛新藥獲准美國銜接性試驗　可望加速授權進度

看好5G市場　蔡力行：明年營收成長、導入台積電6奈米製程

台股11000點之上！公股銀看好台股　華銀、一銀皆要加碼投資

金管會開罰「電子支付」首例！街口支付挨罰180萬「發紅包」便宜行事

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬　胡亦嘉不得兼任董總

影／2020年全球最佳航空評選出爐　長榮航空躋身前十大名列第八

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

台灣人工智慧晶片聯盟助攻AI商機　經長：可降低研發費用達十倍

155萬張停卡後溢繳金額飆6.15億　33銀行要全部退還給用戶

雙11網購熱潮！海關11月查獲補稅案2萬多件　金額達1460萬元

阿里巴巴在港股掛牌首日上漲6.5%！　張勇、蔡崇信等高層親臨見證...馬雲沒來

順藥長效止痛新藥獲准美國銜接性試驗　可望加速授權進度

看好5G市場　蔡力行：明年營收成長、導入台積電6奈米製程

台股11000點之上！公股銀看好台股　華銀、一銀皆要加碼投資

金管會開罰「電子支付」首例！街口支付挨罰180萬「發紅包」便宜行事

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬　胡亦嘉不得兼任董總

影／2020年全球最佳航空評選出爐　長榮航空躋身前十大名列第八

乾冷冬季的補水妙招！盤點化妝水濕敷的「5個」好處

阿里巴巴香港掛牌首日「市值灌破15.7兆」　收盤價每股188.2港元

法拉利飆速逆向撞死女騎士　年邁母親認屍瞬間崩潰…淚灑安息室：還我女兒

奈威爆料「《哈利波特》新片2020年開拍」　推特親自宣布：原班人馬演出！

中信盃黑豹旗／三民王牌張弘稜11K完美後援　畢業拚旅外

你中獎了嗎？兌獎通路改囉　超商、全聯都能領獎

具惠善根本超有料！　罕見穿深V洋裝「炸出渾圓半球」

6搶1比賽日期由WBSC決定　大聯盟要春訓完打美洲資格賽

CBA／林書豪肌肉痙攣無緣北京內戰　本季首度缺席

紅法拉利馬路當賽道來回狂炸！逆撞釀1死1傷辯閃「東西」…監視器猛打臉

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

停卡戶帳上留錢被銀行吃掉　金管會要求全部還給用戶

遠見／30年黃金新機會來了？

史上銷售速度最快的廣體客機　波音：787夢想飛機訂單超過1400架

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

更多熱門

相關新聞

阿里巴巴香港IPO籌資3406億！另超額配售逾5百億　明在港股掛牌

阿里巴巴香港IPO籌資3406億！另超額配售逾5百億　明在港股掛牌

阿里巴巴（09988.HK）香港IPO案，已經順利完成，根據港交所公告，阿里巴巴這次發售價每股176港元（新台幣685元），共發行5億股，估計IPO將籌資約875.57億港幣（約新台幣3406億元）。

阿里巴巴香港再上市　一石三鳥

阿里巴巴香港再上市　一石三鳥

螞蟻金服擬申請新加坡虛擬銀行牌照　與東南亞傳統銀行一較高下

螞蟻金服擬申請新加坡虛擬銀行牌照　與東南亞傳統銀行一較高下

阿里巴巴啟動香港IPO！籌資4095億...港股9年來新高　11月26日上市

阿里巴巴啟動香港IPO！籌資4095億...港股9年來新高　11月26日上市

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

雙11物流悍將中菲行後市看好　前三季獲利大增七成

關鍵字：

港交所阿里巴巴9988掛牌上市馬雲

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

《灌籃高手》2020年回歸

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面