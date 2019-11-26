阿里巴巴在港股掛牌首日上漲6.5%！　張勇、蔡崇信等高層親臨見證...馬雲沒來

▲阿里巴巴首日在香港掛牌上市，行情看好。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

阿里巴巴今（26）日在香港聯交所掛牌上市（HKG9988），開市報187港幣，較招股價176港幣上漲6.2％，盤中一度漲幅逾7.6%，最高來到189.5港幣，終場收在187.6港幣，上漲6.5％，成交金額139.96億港幣，是港股成交金額最大的一檔。

港股則是開高走低，恒生指數終場下跌79點，以26,913點做收。

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阿里巴巴是近 9 年來香港股市最大規模的上市案，掛牌交易備受矚目。這次發售價每股176港幣（新台幣685元），共發行5億股，由於公開發售部份反應理想，阿里巴巴在啟動回撥機制後，公開發售比例由2.5%增至10%，並分配予19萬5,710名成功申請人。阿里巴巴表示將全數使用超額配售，增發7,500萬股，預估此次總集資金額將達1007億港幣。

今日許多高層都出席了上市掛牌活動，包括阿里巴巴執行長張勇、副執行長蔡崇信主持敲鑼儀式，另外阿里巴巴獨立董事董建華、香港財政司司長陳茂波、港交所主席史美倫、港交所行政總裁李小加等人都在場。唯獨當家總裁馬雲並未出席活動，令人意外。

香港經濟日報指出，阿里巴巴主席兼首席執行長張勇，今天指出，5年前阿里在美國上市敲鑼，代表全部來自中國，但今日香港上市的敲鑼，代表來自4大洲8個國家，反映阿里巴巴的全球化戰略，也代表阿里巴巴的未來。

▲阿里巴巴總裁馬雲獨缺席今日香港掛牌上市活動。（圖／路透社）



券商分析市場獨大 港幣220元是合理水平

香港01報導，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指出，阿里巴巴是重磅股，炒作方面較小型新股難炒。她說：「市場分析員大多認為首日不會有幾成增長，或只有幾個百分點的變幅。」建議持有阿里巴巴的投資者可放中長線，預測未來盈利將會再有 3～4 成的增長，主因是該公司在電子商務所擁有的領導地位及高市佔率，都相對騰訊等對手來得傑出，旗下的兩大網購平台天貓及淘寶又都有相當亮眼的表現。

根據最新數據顯示，阿里巴巴在中國擁有4.07億個活躍用戶，佔全國人口超過30％，前景相當可觀。

利達（LW A.M.）首席投資策略師黃耀宗也認為，可中長線持有，因阿里巴巴的電商業務在中國一線城市佔有極高的市場份額；未來公司國內增長會放緩，但可以引入外資企業打入中國市場，故有利公司繼續擴張。估計阿里巴巴美股與港股的差距最多為5%，兩者股價不至於差太多。因此他認為港幣210元才是合理水平，更預估港股明年有機會上升至220元。

阿里巴巴短期間未可納入恒生指數成份股，但黃耀宗深信，相關部門會盡快檢討機制。一但阿里巴巴納入恒指成份股，會吸引其他中概股到香港上市，對港交所亦有正面影響。

▲券商認為阿里巴巴港股未來有機會漲至220元。（圖／路透社）

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