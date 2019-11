俄航「機師高空心臟病發」急迫降！熬到班機落地仍喪命　當局調查中

印度一名48歲男子多次假扮成漢莎航空的機師,不僅享受多次免費搭機,還成功騙到免費座位升等與機上特別服務,直到近日才在英迪拉.甘地國際機場(Indira Gandhi International Airport)被地勤識破,超扯經歷宛如電影「神鬼交鋒」(Catch Me If You Can)的劇情。