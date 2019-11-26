智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

▲工研院舉辦「健康福祉創新服務推動計畫」成果發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（26）日舉辦「健康福祉創新服務推動計畫」成果發表會，邀請研華科技、優護平台、點睛科技、中華電信及錸工場等5家受輔導廠商，展示以長照2.0為主的醫療創新應用，包括像是智慧病床、個人健康雲，甚至是建制日照解決方案等成果。

工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元表示，台灣在2026年正式迎來超高齡社會，政府積極規劃長照2.0政策，目前已經有15家業者成為輔導廠商，發展健康福祉產業的創新服務與整合平台，同時從高齡族群和照護機構的角度量身訂做科技解決方案。

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這次完成加值服務輔導的廠商共有5家，其中科技製造廠錸德集團是從照顧機構與照護者的需求出發，建置科技日照解決方案，讓科技解決人力問題來提高照護效率，並與日本場域驗證服務業者合作，目前已與3家長照機構進行合作，預計可增加營收1000萬元。

再來工業電腦大廠研華科技則是從「智慧病房」出發，連結出院後復健及照顧服務，提供民眾返家互動服務平台，解決出院後照護斷層的問題，目前已經與近10家醫院洽談合作中。

接著，國內電信業者中華電信，主要是打造個人專屬健康雲服務，佈建居家樂活健康生態系，串接健康存摺及智能健康量測設備，並提供多元服務方案供用戶選擇，從上市以來至今，已經有超過1萬人在使用中華健康雲。

此外，今年也輔導2家新創公司，其中優護平台是國內第一家短期居家照護的第三方媒合平台，讓有照護需求者獲得必要資訊，並找到所需的服務項目，藉此有更多的居家照護選擇，預計今年可增加5000個會員數，合作廠商達100多家。

另外一家新創則是點睛科技，主要透過AIOT技術，結合互動式設備建構智慧認知訓練方案，提供銀髮族大腦活化與肌力提升課程，以及失智預防與健康促進解決方案，透過失智檢測活動，目前已完成150人次檢驗，也帶動公司營收近2倍。