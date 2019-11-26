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嫁大16歲網友！　她結婚前夕才知未婚夫是大富商...人生頓時翻轉

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▲▼桑樂和富商夫當安感情甜蜜。（圖／翻攝自FB／Sang Lê ）

▲桑樂和富商夫當安感情甜蜜。（圖／翻攝自FB／Sang Lê ）

實習記者陳妙津／綜合報導

越南一名正妹4年前參加選美比賽，曾獲15名佳績，卻因為未挺進決賽成名，家境貧寒的她，原本是想靠選美比賽改善家境未料卻失利，於是她便回到校園求學。偶然之下她在網路上認識大她16歲的一名男子，兩人興趣相投開始交往，最終決定步入禮堂時，才發現自己的未婚夫竟是越南大富商。

據越南thamtuvungtau.com報導，外型亮麗的桑樂（Phu Yen Sang Le，音譯）從小長在鄉間，平常家教嚴格，每天都專注於課業，無暇使用網路，也沒空談戀愛，家境貧寒的她過去曾參選2015年越南環球小姐選美，無奈只獲得15名，無緣成名改善家境。

之後她選擇回歸校園讀書，沒想到竟偶然認識了大16歲的男網友當安（Anh Dang，音譯），兩人志趣相投，加上當安猛烈的追求攻勢，3個月後兩人便決定交往，而在交往2年後，更決定一同步入禮堂，攜手一生。此時桑樂才發現，未婚夫當安竟是製糖公司的大老闆，名下產業無數，讓她大為吃驚。

當安說，自己其實早就喜歡桑樂很久了，曾追蹤對方1年，也曾私訊想進一步認識，無奈桑樂對網路交友不感興趣，每次都已讀不回，好在他後來發現兩人有共同朋友，才有約出來一起吃飯互相認識的機會，並發動3個月的猛烈求愛攻勢，時常買食物給桑樂吃，終於打動美人心。

2017年時，兩人終於決定步入禮堂，桑樂才知道當安的真實身分。桑樂表示，自己並不在乎對象的年齡和財富，只希望有個兩人甜蜜小家庭，而丈夫剛好就是她夢寐以求的理想對象。

兩人的婚禮在西貢的豪華飯店舉行，當天會場以希臘神話中的伊甸園為概念設計，從荷蘭進口超過4萬朵鮮花裝飾，預估花費高達100億越南盾，豪奢程度令人震驚。

如今兩人結褵兩年育有一女，當安也相當支持桑樂對事業的愛好，並支持老婆在今年接拍一部電影。桑樂也甜蜜表示，老公相當體貼，一有時間便會帶著家人出國、吃大餐等，有時兩人也會在家吃泡麵重溫樸實時光。

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