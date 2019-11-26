人行宣布將嚴管加密貨幣　比特幣一個月狂跌3000美元至5月以來新低

▲人行提醒投資人，不要把加密技術與區塊鏈技術混淆。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

對比特幣持有者來說，這可能是個艱難的一個月。近一個月來，比特幣已跌掉3000美元的價值，據CoinDesk數據顯示，比特幣周一（25日）一度跌破7,000美元大關至6,558.14美元，創下5個月來最低。

中國國家主席習近平日前公開發表對區塊鏈技術的支持言論，一度刺激比特幣暴漲，不過這一波漲勢隨即遭中國央行滅火。中國人民銀行上海總部22日表示，近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，將將整治愈來愈多的虛擬貨幣非法案件，並提醒投資者不要把加密技術與區塊鏈技術混淆。消息一出比特幣價格當日便一度大跌11%，而以太幣、瑞波幣和萊特幣等它主要的加密貨幣價格均下跌。

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▼比特幣25日一度跌破7,000美元大關至6,558.14美元。（圖／截自CoinDesk）

CNBC報導， Arca首席投資長朵曼（Jeff Dorman）表示，「這是虛擬貨幣歷史上最糟糕的一周。」市場顯然處於萎縮狀態，沒有新的資金來吸收供應。

儘管如此，比特幣的價格自今年初以來仍翻了一倍。比特幣價格於今年初不斷在3,000美元左右徘徊，直到臉書於6月正式宣布加密貨幣Libra計畫，激勵數位貨幣價格有了進一步提升。分析師認為，主要是這種圍繞著比特幣的積極情緒為數位貨幣的漲勢做出了貢獻。

朵曼指出，比特幣曾有幾次在經歷過大規模拋售後出現強勁反彈，如2016年在下跌16%後，比特幣於四個月內上漲了70%；2015年比特幣曾有一度暴跌22%，隨後也於4個月內上漲89%。

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