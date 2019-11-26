MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張、鴻海3.6萬多張

▲每逢MSCI（明晟）指數季度調整生效日，台股尾盤往往有較大波動。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李錦奇／台北報導

MSCI（明晟）指數季度調整於今（26）天收盤生效，一如以往，MSCI效應在尾盤發威，權值股最後一筆搓合紛紛爆出大量，合力激盪出台股尾盤成交884億元的驚人天量，並把指數一口氣打下39點，終場以11576點做收，上漲15點，成交金額1995億元，是去年10月11日以來的單日新大量。

MSCI（明晟）指數是全球基金經理人參考的績效指標之一，也因此，每當MSCI每年2月、5月、8月及11月定期審核與調整各國股市權重，以及成分股名單或權重時，往往也會成為基金經理人調整手中持股的參考之一，尤其是被動型基金，也就是追蹤大盤指數的基金，更容易受到權重調整的影響。

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這回，台股在全球標準型指數(MSCI ACWI)權重不變，但在亞洲（日本除外）指數(MSCI AC Asia ex Japan)及新興市場指數(MSCI EM)，權重都遭到下降，降幅各為0.47百分點及0.37百分點，調整後權重分別為1.38%、13.44%及11.46%。

金管會先前已預估，台股將因此流失約新台幣462億元資金。市場也都預料，今天的尾盤很可能會跟先前一樣，權值股紛紛爆出大量。

果然，以台積電來說，今天尾盤成交8萬2782張，成交金額高達254.1億元，佔了大盤全天成交量的12.7％。台積電的股價也由309.5元瞬間跌落至307元。

另一檔重量級權值股鴻海，尾盤成交3萬6082張，成交金額32.4億元；國泰金尾盤成交2萬9432張，成交金額12.3億元，都是尾盤少見的大量，顯見MSCI效應再度發威。