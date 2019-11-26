中握菲電網40％股份　菲議員憂心華為監控系統僅有中文操作手冊

▲菲律賓總統杜特蒂（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

CNN獨家報導指出，中國國家電網（‎SGCC）握有菲律賓國家電網（NGCP）40％的股份，除了大部分皆採用華為設備以外，這些設備有許多「關鍵開關」只能由中國的工程師操作。基於國家安全考量，菲律賓議員呼籲國會在本周安排緊急審查，並在報告中指出，目前菲律賓的電力系統正在北京政府的完全控制之下，若有必要，中國有能力完全破壞該國的電力系統。

匿名消息來源向CNN提供的一份國會報告指出，NGCP負責供應菲律賓78%的電力，並在2009年私有化後，由中國國家電網持有40％股份，並安排中國籍員工協助維運。

菲國參議院能源委員會主席加塔利安（Sherwin Gatchalian）透露，目前NGCP用於監控變電站、變壓器等系統，還有數據採集（SCADA）系統皆仰賴華為的技術，且使用手冊只有中文，完全不符合協議規定，「當地沒有任何一位工程師受過相關訓練，也沒有得到操作系統的認證。」

目前從未有中國對任何國家的電網發動攻擊的紀錄，也沒有任何證據證明未來會發生類似狀況。中國外交部發言人耿爽22日在記者會中表示，目前中菲雙方關係非常穩固，且不斷深化雙方在各領域的合作。

中國外交部也發出聲明指出，中國電網是當地企業的合作夥伴，「我們希望菲方個別人士以開放的心態、客觀公正的態度看待這種雙邊合作。他們不應該過度擔心，甚至憑空捏造。」

中國與菲律賓近年因南海主權問題爭吵不斷，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）8月底訪問北京時表示，中國國家主席習近平拒絕討論南海問題，他則出於禮貌未追問。當被記者問到下一步將採取什麼行動時，他則說，「當中國說不會讓步後，除了與中國開戰外，你聽說過任何明智的解決方案嗎？」

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