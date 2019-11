美議員擬推《台灣主權象徵法案》　准許駐美人員配戴國旗

▲「台灣主權象徵法案」將鬆綁我國駐美人員的國旗禁令。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)多次公開表達挺台立場,近期他更打算提出「台灣主權象徵法案」(Taiwan Symbols of Sovereignty Act),鬆綁美國對「台灣主權象徵」的禁令。若是此法案通過,美國務院與國防部就會准許台灣的外交、軍事人員就能在政府機構內,穿著制服並配戴國旗。

《中央社》報導指出,曾任國務院資深顧問的惠頓(Christian Whiton)22日出席活動時表示,克魯茲正在計畫推出「台灣主權象徵法案」,希望能藉此解除2015年美國「一中政策」下對台灣駐美人員的限制。

知情人士透露,該法案除了准許台灣外交與軍事人員可以在美國政府機構內配戴中華民國國旗外,也希望可以移除歐巴馬(Barack Obama)政府在2015年發布的「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan)。

我國駐美代表處2015年元旦在華府雙橡園(Twin Oaks)舉行升旗典禮,引發中國大陸強烈不滿。時任美國國務院發言人莎琪(Jen Psaki)表示,美國事前對於升旗一事毫不知情,儀式不符合美國的政策,「我們繼續恪守『三個公報』及『台灣關係法』為基礎的『一中政策』。沒有任何美國官員以任何身分出席。」

也因為這起事件,歐巴馬政府發布了「對台交往準則」行政備忘錄,並列為政府機密文件,只能在授權陪同的前提下閱讀。這份備忘錄禁止台灣駐美代表處人員進入國務院大樓、禁止在雙橡園升旗,也不允許在政府機構內展示中華民國國旗。就連國防部也規定,所有來自台灣的軍事人員,其制服上也不准出現國旗與軍種標誌。

克魯茲的發言人25日也向《中央社》證實,他們確實正在研擬新的法案,並強調,「十分重要的是,美國與世界其他地區與台灣站在一起。」

