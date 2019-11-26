　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

勞保退休金請領年齡明年又調高　勞保局一張表看清楚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保退休金年齡明年又調高。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

退休金是每個勞工最重視的一件事，若想退休就可以領勞保老年年金，就要注意自己是哪一年退休，並非年滿60歲，勞保年資合計滿15年就可以領勞保老年年金。事實上，根據勞保老年年金法定請領年齡，正逐年逐步調高之中，明（2020）年起，須滿62歲才有資格請領勞保老年年金。

根據勞保條例規定，勞保老年年金自2009到2017年止，請領年齡都是60歲，但自去年起請領年齡首次提高，從60歲延到61歲，此後繼續每2年調高一歲請領年齡，直到2026年起請領年齡達到65歲上限為止。

請繼續往下閱讀...

勞保局指出，明年起，勞保老年年金法定請領將會再次調高，從61歲再調高為62歲，首要受影響的對象是48年次的勞工，雖然該年次勞工明年滿61歲，但是因為法定請領年齡剛好調高一歲變成62歲，48年次勞工若要請領全額年金，就得再等一年到後年2021年，年滿62歲時才能領。

但是，勞保年金訂有提早請領及延後請領機制，也就是勞工可在符合法定請領年齡前5年請領減額，或法定請領年齡後請領增額年金，每提前或延後一年，減增額4%，最多減增額20%。

舉例來說，江太太是49年7月出生，依規定應於112年，即年滿63歲時才符合老年年金法定請領年齡，但她最快可提前5年在107年7月年滿58歲離職退保時，請領減給20%的年金。要特別注意的是，提前請領給付之減給比率經勞保局算定後就不會變更。

換句話說，江太太如選擇提前請領減給老年年金，日後即使達到63歲的法定請領年齡，仍會依原本核定減給比率的老年年金繼續發給至終老，並不會調整。

最後，勞保局也提醒，勞保老年年金是以實際保險年資為計算基礎，沒有年資上限，所以年資愈久，領的愈多。勞工朋友可參閱「勞保老年年金法定請領年齡與出生年次對照表」瞭解自己勞保老年年金請領年齡，預先做好退休規劃，並於申請前，先試算老年給付金額，審慎選擇最適合領取方式，一旦經勞保局核付後就不得變更。

▼勞保老年年金請領年齡對照表，點圖可放大。（圖／取自勞保局）

▲▼勞保老年年金請領年齡對照表。（圖／擷取自勞保局）

ET快訊
人妻「機房燥熱狂吻小王」拍羞片！戰遍套房+摩鐵..夫看鹹濕對
「統神」巷弄迴轉..後方2車擦撞想把責任賴給他　10人惱羞下
救援影片曝！狂風擰落900kg路牌「壓住騎士」　10人合力撐
師傅掛5樓牆外施工..他一見這幕暴怒！下秒「猛扯安全繩」譙：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

人行宣布將嚴管加密貨幣　比特幣一個月狂跌3000美元至5月以來新低

MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張、鴻海3.6萬多張

勞保退休金請領年齡明年又調高　勞保局一張表看清楚

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購案

王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

純網銀＋電支電票虛實整合　顧立雄：2020年銀行競爭將會相當激烈

手機銀行服務用「說」的就可通　華銀推出業界敏感度最高的行動銀行

文曄董座向公平會檢舉 指控大聯大突襲收購三成股權是傷害產業

出船不怕沒醫生！台船攜手中華電、高榮總建構船舶遠距醫療

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

人行宣布將嚴管加密貨幣　比特幣一個月狂跌3000美元至5月以來新低

MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張、鴻海3.6萬多張

勞保退休金請領年齡明年又調高　勞保局一張表看清楚

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購案

王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

純網銀＋電支電票虛實整合　顧立雄：2020年銀行競爭將會相當激烈

手機銀行服務用「說」的就可通　華銀推出業界敏感度最高的行動銀行

文曄董座向公平會檢舉 指控大聯大突襲收購三成股權是傷害產業

出船不怕沒醫生！台船攜手中華電、高榮總建構船舶遠距醫療

美議員擬推《台灣主權象徵法案》　准許駐美人員配戴國旗

具荷拉唯一公開認愛的男友！　龍俊亨悄改「心碎2符號」道別…網淚崩：他真的難過

許效舜砸300萬開茶館　接4場尾牙填補收入

和妻子大吵！丈夫5F陽台「狠推她墜落慘死」…隨後衝4F跳下命危了

射箭亞錦賽／林明靜複合弓力壓大馬獲銅　許嬿樺一分差止步8強

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

聯發科發布全球首顆5G晶片天璣1000　號稱全球最強悍性能

「花美男」約砲要她全程蒙眼　多嘴「我胖嗎？」女掀眼罩驚呆怒告

王立強自白釐清難度高　澳洲戰略專家：叛逃不是簡單的事

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

停卡戶帳上留錢被銀行吃掉　金管會要求全部還給用戶

勞保退休金請領年齡明年又調高　勞保局一張表看清楚

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

史上銷售速度最快的廣體客機　波音：787夢想飛機訂單超過1400架

Uber遭倫敦拒續簽營業許可證

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

台灣珍奶揚威國際吸金！經部：英商斥資逾11億元投資貢茶

聯發科攜英特爾2021年推5G筆電

更多熱門

相關新聞

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

談起退休，這大概是許多上班族夢寐以求、但想都不敢想的奢華願望，在日本，甚至出現「下流老人」詞彙，指的是在日本社會退休後，無足夠存款，沒有可依賴親人，老後破產又或是熟年離婚。回頭看台灣，人民與退休金的距離到底有多遠？在《雲端最有錢》節目中，來賓財經專家邱敏寬認為只要300萬且有房有車就夠了，此話一出，彷彿替許多人注了一針強心劑。

勞保局：外送員之死不會只罰542元　

勞保局：外送員之死不會只罰542元　

外送員車禍送命罰太輕　勞保局下午說明

外送員車禍送命罰太輕　勞保局下午說明

外送員連假撞死　只能罰熊貓542元

外送員連假撞死　只能罰熊貓542元

外送員車禍命喪黃泉　沒勞保、試算只能罰業者542元

外送員車禍命喪黃泉　沒勞保、試算只能罰業者542元

關鍵字：

退休金勞工勞保勞動部勞保局年金

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面