勞保退休金請領年齡明年又調高　勞保局一張表看清楚

▲勞保退休金年齡明年又調高。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

退休金是每個勞工最重視的一件事，若想退休就可以領勞保老年年金，就要注意自己是哪一年退休，並非年滿60歲，勞保年資合計滿15年就可以領勞保老年年金。事實上，根據勞保老年年金法定請領年齡，正逐年逐步調高之中，明（2020）年起，須滿62歲才有資格請領勞保老年年金。

根據勞保條例規定，勞保老年年金自2009到2017年止，請領年齡都是60歲，但自去年起請領年齡首次提高，從60歲延到61歲，此後繼續每2年調高一歲請領年齡，直到2026年起請領年齡達到65歲上限為止。

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勞保局指出，明年起，勞保老年年金法定請領將會再次調高，從61歲再調高為62歲，首要受影響的對象是48年次的勞工，雖然該年次勞工明年滿61歲，但是因為法定請領年齡剛好調高一歲變成62歲，48年次勞工若要請領全額年金，就得再等一年到後年2021年，年滿62歲時才能領。

但是，勞保年金訂有提早請領及延後請領機制，也就是勞工可在符合法定請領年齡前5年請領減額，或法定請領年齡後請領增額年金，每提前或延後一年，減增額4%，最多減增額20%。

舉例來說，江太太是49年7月出生，依規定應於112年，即年滿63歲時才符合老年年金法定請領年齡，但她最快可提前5年在107年7月年滿58歲離職退保時，請領減給20%的年金。要特別注意的是，提前請領給付之減給比率經勞保局算定後就不會變更。

換句話說，江太太如選擇提前請領減給老年年金，日後即使達到63歲的法定請領年齡，仍會依原本核定減給比率的老年年金繼續發給至終老，並不會調整。

最後，勞保局也提醒，勞保老年年金是以實際保險年資為計算基礎，沒有年資上限，所以年資愈久，領的愈多。勞工朋友可參閱「勞保老年年金法定請領年齡與出生年次對照表」瞭解自己勞保老年年金請領年齡，預先做好退休規劃，並於申請前，先試算老年給付金額，審慎選擇最適合領取方式，一旦經勞保局核付後就不得變更。

▼勞保老年年金請領年齡對照表，點圖可放大。（圖／取自勞保局）