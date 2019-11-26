BMW X6突起火！駕駛嚇歪...熱心水肥車噴「屎尿救援」　網笑：有味道...

實習記者陳妙津／綜合報導

豪華跑車是許多駕駛的心頭寶，如果有人往它噴屎，可是會出人命！不過俄羅斯一名男子開著BMW時，轎車忽然起火燃燒，附近的水肥車駕駛靠近詢問是否需要協助，車主在「車被燒光」和「用屎尿救火」中天人交戰，最終選擇讓水肥車幫忙，畫面被拍下PO網，讓不少網友直呼「這是一段有味道的影片」。

據RT報導，該名車主日前在薩馬拉駕駛BMW X6豪華房車中途，引擎蓋卻冒出陣陣濃煙，他連忙下車察看，此時周遭正好路過的的水肥車駕駛詢問是否需要幫助，車主為了搶救愛車，便同意水肥車駕駛拉出「屎尿大管」，直接朝BMW一陣猛灌。

▲俄羅斯車主的豪華愛車起火，無奈之下只能用一旁的水肥車滅火搶救，所幸無人傷亡。（圖／翻攝自YouTube／Объективные новости от Кати）



為了更好的撲滅火勢，車主還在過程中直接伸手掀起引擎蓋，只見裡面竄出熊熊火光，讓他也嚇得後退一步，所幸靠著「屎尿大管」，火勢最終被成功撲滅，整段機智救援的過程也被一旁民眾拍下PO網，立刻爆紅。

不少網友紛紛留言表示，「一個有味道的影片」、「在馬桶上的我讀了才知道，原來我正在為某人的汽車做貢獻」、「修車師傅要崩潰了」、「我不敢想像打開車上冷氣候會有的味道」、「以後再也不用擔心小偷了」。當地媒體則表示，在這次車輛起火事件中無人傷亡，但使用屎尿救火後，BMW X6是不是還能修仍然是個謎。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

