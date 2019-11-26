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拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購

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▲▼ 文曄董事長鄭文宗 。（圖／記者周康玉攝）

▲文曄董事長鄭文宗。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

市場傳言，大聯大這次會突襲式收購文曄股權，市場傳言，和文曄拿到全球科技業龍頭級廠商高通和英特爾的經銷權有關。對此，文曄董事長鄭文宗今（26）日表示，文曄確實取得這兩家代理權，但他認為這是市場競爭，就算得到這兩家客戶，關他什麼事，大聯大也曾拿走他們客戶，市場自由競爭，企業有競爭才會努力找出利基。

鄭文宗表示，文曄近年持續成長，大聯大則呈現衰退，但即使如此，還是在良性的產業競爭基礎上，這回突襲收購股權，是很明顯的意圖壟斷。

請繼續往下閱讀...

鄭文宗透露，大聯大11月12日宣布要公開收購後，短短14天時間，已經近九成客戶透過電話或Email激烈反彈。照理講兩人打架，都應該要閃遠遠的，但幾乎所有客戶擔心他同意合併，還特意打電話表示「不行！你不可以跟他們合併。」

關於拿到關鍵客戶，引來大聯大眼紅進而收購一說，鄭文宗低調表示，他避免談單一客戶，但認為產業有競爭才有進步，光是這段時間，客戶就已經有反應了，未來若真的合併，「雖然不會馬上抽，但一兩年內一定掉光光」。

對於「大文併」是否將會演變成「日矽案」翻版？鄭文宗認為，日月光和矽品合併和這次性質大不相同。對於有工廠的製造商，客戶要轉單至少還需要一段時間的認證、轉換期，通路商不同，一旦客戶要抽單是很快的。

市場上以日矽案來看待這回大文併，當時矽品有不少抵抗行動，包括拉高大股東持股比重或者引進其他大股東等。鄭文宗表示，增加大股東持股他同意，但增加持股和庫藏股等方案，目前還沒打算做這件事，如果有相關舉動，會依法公開宣布。

相較日矽案，鄭文宗表示，當時日矽案至少還有幾個月的緩衝，他從11月12日以來只有16個工作天可以反擊，時間相當短，但無論如何，文曄的經營權他一定不會退讓，這是為了產業，他本身沒那麼愛權力。

如果在公平會和金管會提請求案，或尋求法律途徑之後都無效，鄭文宗表示「我們會有想法的，但要先相信法律是正義的。」

▼文曄董事長鄭文宗（左）到公平會遞檢舉函 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 文曄董事長鄭文宗 ，對大聯大收購回應，到公平會遞檢舉函 。（圖／記者周康玉攝）

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