　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

純網銀＋電支電票虛實整合　顧立雄：2020年銀行競爭將會相當激烈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀明（2020）年正式上路，加上電支電票整合的法規也預計於明年2月送立法院審議，屆時可望達到線上線下、虛實整合，金管會主委顧立雄今（26）日表示，「明（2020）年銀行競爭將會相當激烈」，預期對既有的傳統銀行造成衝擊。

金管會主委顧立雄今天出席2019 Taiwan FinTech產業策略論壇，並以「如何協助發展金融科技產業」為題發表主題演講，他提及，台灣金融科技發展與挑戰，主要是缺乏大型科技公司帶動發展，以及金融科技公司規模小，且對金融法規較不熟悉，因此希望其他業者仍與金融業合作。

請繼續往下閱讀...

顧立雄指出，明年即將上路的放純網，是大型金融機構與大型科技公司合作的最大場域，加上電支電票合併法預計明年2月送立法院，達到虛實整合的支付環境，預期將對既有的傳統銀行造成衝擊。

顧立雄認為，「明（2020）年銀行競爭將會相當激烈」，加上後續5G環境建置完成，速度可望更快，屆時客戶也將更有感，因此未來純網銀也會越來越多使用人工智慧（AI）及大數據做為身分認證，可望達到客製化的金融服務。

不過，顧立雄也說，傳統銀行也不用太害怕，因為支付業主要仍是在消費金融這塊，還不是銀行的主要營收來源，未來還是要看虛擬通路的技術，是否能取代實體通路，進而影響傳統銀行的獲利。

舉例來說，以保險通路來看，儘管可以透過銀行的理財部門買基金、保險，但保險是人與人之間的接觸，而網路投保的部分也是集中在產險，依舊難以跨足壽險這部分，整體來看，仍得視以後進展如何而定。

ET快訊
網曝光博恩爸學歷！「理工醫學全包」哈佛醫學院當講師驚呆鄉民
老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」OL鼻酸嘆冷漠　恐怖真相曝
隱藏版秒殺商品開賣10分就賣光！好市多26日必搶優惠清單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購

王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

純網銀＋電支電票虛實整合　顧立雄：2020年銀行競爭將會相當激烈

手機銀行服務用「說」的就可通　華銀推出業界敏感度最高的行動銀行

文曄董座向公平會檢舉 指控大聯大突襲收購三成股權是傷害產業

出船不怕沒醫生！台船攜手中華電、高榮總建構船舶遠距醫療

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

美股再創新高　台指期開盤上揚54點　　

【道歉啟示】

聯發科攜英特爾推5G筆電　首批2021年上市

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購

王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

純網銀＋電支電票虛實整合　顧立雄：2020年銀行競爭將會相當激烈

手機銀行服務用「說」的就可通　華銀推出業界敏感度最高的行動銀行

文曄董座向公平會檢舉 指控大聯大突襲收購三成股權是傷害產業

出船不怕沒醫生！台船攜手中華電、高榮總建構船舶遠距醫療

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

美股再創新高　台指期開盤上揚54點　　

【道歉啟示】

聯發科攜英特爾推5G筆電　首批2021年上市

全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎　成績大放異彩

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購

詹皇轟33分14助攻末節宰制全場　湖人剋馬刺8連勝穩居西區龍頭

力拼黑五！網購限時大減價再殺一波　必搶折扣品來了

史上最優惠！VIVE PRO限殺300美元　HTC搶進美國黑五感恩折扣季

倒數3天衝一波！超萌聊天神器「中華電信X護國神犬LINE貼圖」免費下載

大專棒聯／B組預賽12月2日開打　開南菜鳥余謙迎初登板

比蔡英文懂得處理兩岸關係　韓國瑜：會比她好很多很多很多很多

超美巨浪從天而降！台東池上現「雲瀑」奇景　縮時影像現仙氣

農民怒批豐收卻增加進口　韓國瑜：政府天生不喜歡百姓快樂？

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

停卡戶帳上留錢被銀行吃掉　金管會要求全部還給用戶

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

史上銷售速度最快的廣體客機　波音：787夢想飛機訂單超過1400架

Uber遭倫敦拒續簽營業許可證

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

聯發科攜英特爾2021年推5G筆電

台灣珍奶揚威國際吸金！經部：英商斥資逾11億元投資貢茶

郵局不能領200元了！中獎發票來這11家

更多熱門

相關新聞

誆可繼承4千萬遺產　他衝銀行險挨詐

誆可繼承4千萬遺產　他衝銀行險挨詐

賴姓民眾聲稱得知有一名富商過世、經有心人聲稱該名富商與賴姓民眾同名同姓，對方要求他匯款上3900美元美金到海外指定戶頭並提供個人文件就可獲得富商近4千萬元遺產，民眾聽到可繼承遺產高興昏頭馬上衝到銀行匯款，所幸警方趕赴阻匯化解危機。

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

台商回流的經濟「真相」、「假象」與「隱憂」

台商回流的經濟「真相」、「假象」與「隱憂」

上市櫃新掛牌創新低　今年IPO可達40家

上市櫃新掛牌創新低　今年IPO可達40家

香港選舉　顧立雄：選後會有一個平息破口

香港選舉　顧立雄：選後會有一個平息破口

關鍵字：

金管會顧立雄純網銀電支電票銀行

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面