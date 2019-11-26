純網銀＋電支電票虛實整合　顧立雄：2020年銀行競爭將會相當激烈

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

純網銀明（2020）年正式上路，加上電支電票整合的法規也預計於明年2月送立法院審議，屆時可望達到線上線下、虛實整合，金管會主委顧立雄今（26）日表示，「明（2020）年銀行競爭將會相當激烈」，預期對既有的傳統銀行造成衝擊。

金管會主委顧立雄今天出席2019 Taiwan FinTech產業策略論壇，並以「如何協助發展金融科技產業」為題發表主題演講，他提及，台灣金融科技發展與挑戰，主要是缺乏大型科技公司帶動發展，以及金融科技公司規模小，且對金融法規較不熟悉，因此希望其他業者仍與金融業合作。

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顧立雄指出，明年即將上路的放純網，是大型金融機構與大型科技公司合作的最大場域，加上電支電票合併法預計明年2月送立法院，達到虛實整合的支付環境，預期將對既有的傳統銀行造成衝擊。

顧立雄認為，「明（2020）年銀行競爭將會相當激烈」，加上後續5G環境建置完成，速度可望更快，屆時客戶也將更有感，因此未來純網銀也會越來越多使用人工智慧（AI）及大數據做為身分認證，可望達到客製化的金融服務。

不過，顧立雄也說，傳統銀行也不用太害怕，因為支付業主要仍是在消費金融這塊，還不是銀行的主要營收來源，未來還是要看虛擬通路的技術，是否能取代實體通路，進而影響傳統銀行的獲利。

舉例來說，以保險通路來看，儘管可以透過銀行的理財部門買基金、保險，但保險是人與人之間的接觸，而網路投保的部分也是集中在產險，依舊難以跨足壽險這部分，整體來看，仍得視以後進展如何而定。