手機銀行服務用「說」的就可通　華銀推出業界敏感度最高的行動銀行

▲華銀總經理張振芳。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

華南銀行宣布首家推出AI行動銀行，用說的即可協助客戶完成交易，有別於語音服務採用關鍵字，華銀結合Watson AI語意分析技術，做到真正的智慧，並融合AI全效功能導航，聲控輸入，對話語音互動三大特色，徹底翻轉使用者體驗，任何年齡層都可以輕鬆上手。

在金融科技、開放銀行與純網銀的浪潮下，手機是接觸客戶最重要的管道，行動銀行用戶短短兩年內成長近七成，愈來愈多交易能夠在行動銀行上使用，客戶常常有想用功能藏在頁面當中找不到問題，因此華銀決定首創在行動銀行上實現AI解決方案，將語意分析技術第一次落實在實地交易上。

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華銀AI行動銀行具有多項突破性的特色，一，AI全功能導航；二，全面聲控輸入；三，多輪對談互動。消費者不用在思考如何尋找想用功能的的途徑，行動銀行超過100支功能，只要用說的，就能夠依照需求，一秒快速導引，而面對客戶最常使用的轉帳、查詢帳務、查詢明細，進而做到多輪對談互動。

只要跟華銀AI行動銀行說「我要轉帳」，該行動銀行就會回「要轉多少錢」，引導客戶輕鬆完成交易。

華銀表示，目前銀行的語音轉帳都能夠大同小異以關鍵字搜尋問題，語句中自數、內容與順序都要非常精確，否則就會常常牛頭不對馬嘴。而華銀行動銀行，消費者不用受限於特定語句，AI行動銀行就可以分析，真正了解客戶的意思，不用背誦任何指令，真正達到AI語音。