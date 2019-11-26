樂透買「同一組號碼」爽中3億頭獎！　幸運男：嗨到整晚睡不著

▲一直認為自己沒有中獎運的男子，近來贏得超級大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭奧克蘭市(Auckland)西區一名男子近來發現自己竟然中了頭獎，能把紐西蘭元1,820萬元（約台幣3億多元）帶回家，一夜之間晉身千萬富翁，領獎時表示，自己雖然一直有買彩券習慣，但中獎運很差的他沒想過會中這麼大的獎，得知後和妻子興奮地一整晚都睡不著。

這名希望能保持匿名的男子表示，他們全家23日到旺阿帕勞阿半島(Whangaparaoa Peninsula)的莎士比亞地區公園(Shakespear Regional Park)遊玩時，在當地順手買了彩券，一直有買彩券習慣的他，每次都會用同一組號碼去買，但至今只有中過紐西蘭元500元（約台幣9,797元），「我一直把這組數字當成我的幸運號碼，雖然從來沒有因此中過大獎。」

男子近來發現開獎訊息便前去兌獎，結果發現檢查中獎機器的螢幕上突然出現「一等獎獲獎者」(First Division winner)的字樣，他表示，「我不知道那是什麼意思，以為自己只是多贏得一張彩券，或是紐西蘭元25元（約台幣490元）的小獎，從沒想到那表示我中了超級大獎。」

一頭霧水的男子後來被彩券行店員拉到旁邊偷偷告知，對方告訴他，「你的生活從此將大大改變了」，他試圖讓自己的情緒平復下來，買完了東西，忍了一個小時後回家，才終於告訴妻子喜訊，2人開心喝紅酒慶祝，還興奮地一整晚都無法入睡，他們計畫用這筆獎金來幫助家人和朋友、出國旅行，並且捐款給慈善機構。

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