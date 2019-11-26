快訊／20萬戶受惠！北市單一且自住房屋稅降為0.6％　明年7月上路

▲北市單一且自住房屋稅，2020年降至0.6％。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市府為了實現居住正義的理念，改革房屋稅制，不動產評價委員會已於108年11月25日開會決議多項房屋稅調整措施，包括全國單一且自住房屋稅率降為0.6，將自明年7月1日起實施，影響2021年5月開徵的房屋稅。

北市稅捐處說明，加強保障市民居住權益，就全國單一自住房屋稅基折減提高為50%，相當實質稅率降為0.6%，預估這次的調降受惠戶數約20萬戶；包租代管社會住宅房屋比照單一自住房屋折減其房屋稅基50％，相當實質稅率降為0.6%，公益出租於符合都發局規劃條件亦得比照，預估調降嘉惠戶數約1.7萬戶。

稅捐處指出，因應高齡化社會，打造無障礙友善環境，電梯設置需求日益普遍，故除違章建築外之5層樓以下設有電梯將不再加價課徵房屋稅，預估調降受惠戶數約1.7萬戶。



另外，針對豪宅稅部分，現行規定以房地總價在8,000萬元（含車位價）以上，作為高級住宅認定標準之一，考量住屋價格與停車位價格不同，不同坪數大小所需合理停車位數有別，修正為房屋總面積（不含停車位）在80坪以下者，2個以下停車位價應計入房地總價；超過80坪在160坪以下者，3個以下停車位價應計入；超過160坪者，4個以下停車位價應計入，其餘超過部分之停車位不計入。