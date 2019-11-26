文曄董座向公平會檢舉 指控大聯大突襲收購三成股權是傷害產業

▲文曄董事長鄭文宗（左）認為大聯大收購是傷害產業，到公平會遞檢舉函 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商二哥文曄（3036）在大聯大日前公告要公開收購文曄公司30%股權後，文曄董事長鄭文宗今（26）日正式回應此案。他表示，若文曄和大聯大合併，或以任何方式合作，都是實質壟斷，將對產業造成不可回復的重大傷害。鄭文宗正式向公平會提出請求函及檢舉函，為了產業，對於文曄經營權絕不退讓。

從產業面來看，大聯大與文曄是台灣電子零組件通路業者的一哥和二哥，兩者合計市占率接近70%，在亞太區前十大通路上市占超過50%。鄭文宗表示，一旦兩者合併，上游原廠為了避免過度集中，受制於台灣代理商，將會減少與大聯大及文曄的生意，將部份業務轉給其他國家代理商。

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此外，大聯大和文曄客戶群高度重疊。鄭文宗表示，雙方結合後，將造成下游客戶半導體零件採購來源過度集中，影響客戶採購議價能力，損及台灣電子業者的權益。換言之，雙方合併後，將會導致生意下滑，公司獲利減少，股東權益將嚴重受損，形成股東、員工、產業、企業四輸的局面。

▼ 文曄董事長鄭文宗用簡報說明文曄和大聯大市占率。（圖／記者周康玉攝）

從經營權來看，鄭文宗表示，大聯大若取得30%股權後，將成為文曄獨大股東，大聯大可藉由參與董事會選舉，進而取得過半數董事席次而對文曄有實質控制力。

鄭文宗表示，相較文曄和其他同業持續成長，大聯大近年來一直在衰退。鄭文宗以兩張電子通路廠市占分析圖做解說，他認為，通路業沒有產能、沒有工廠，過度集中一定不是正確做法，兩者若合併，或是任何策略聯盟，絕對是「事實的壟斷」。

鄭文宗強調，大聯大收購文曄股權，這並非他個人同不同意，而是大是大非，產業競爭，才會創造價值。

鄭文宗提出請求函和檢舉函，請求公平會能對大聯大進行結合申報以確保自由公平競爭及維護產業秩序。

此外，文曄與大聯大在中國大陸客戶同樣也高度重疊，鄭文宗因此委請中國大陸六家主要法律事務所出具法律意見書，結論均為大聯大作為收購方，應向國家市場監管總局反壟斷局提出申報，但大聯大公開說明說卻隻字未提，律師團們認為，大聯大對此刻意忽略，行徑相當「勇敢」。

對此，文曄籲請金管會要求大聯大針對此點，應於公開收購說明書中詳實記載，以維護股東及市場投資人權益。