　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

嘉信出價近8千億收購德美利證券！換股溢價約17%　合併後客戶資產將逾5兆美元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Charles Schwab　TD Ameritrade　財經　金融。（圖／路透社）

▲Charles Schwab 以總值260億美元證券商 TD Ameritrade。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據CNBC報導，美國線上券商嘉信理財（Charles Schwab）週一宣布，計劃以總值260億美元（約新台幣7,922億元）的全股票交易方式，收購同業德美利證券（TD Ameritrade），預計在2020年下半年完成，合併後客戶資產將超過5兆美元，服務客戶數超過2400萬，成為券商巨人。

合併案的換股比例是德美利證券股東將可獲得嘉信證券1.0837股，以合併案傳出前的30天平均價來算，大概是溢價17％。

請繼續往下閱讀...

合併後，嘉信理財股東將擁有新公司69％的股權，德美利證券股東擁有18％股權，目前擁有德美利證券股權43％的TD銀行，未來將擁有新公司股權13％。

嘉信理財目前的市值約575億美元，客戶資產約3.8兆美元；德美利證券的市值約224億美元，客戶資產約1.3兆美元。

嘉信的股票上週上漲了8％，德美利的股票上漲了16％。週一，嘉信理財的股票又上漲2.3％至49.31美元，德美利的股票又上漲7.6％來到51.78美元。

嘉信理財的總裁兼首執行長博汀格（Walter Bettinger）表示：「從長遠來看，我們相信兩家偉大公司的合併後，將使我們在競爭和投資服務業務方面贏得巨大的成功。」

▲▼Charles Schwab　TD Ameritrade　財經　金融。（圖／路透社）

▲此筆造就「金錢怪獸」的合併交易震驚華爾街。（圖／路透社）

雖然一些華爾街分析師擔心合併案可能引發反托拉斯問題，但該公司將僅獲得零售金融服務市場約11％的客戶資產。

JMP Securities證券分析師Devin Ryan表示，嘉信理財與德美利證券合併後，將能削減成本，並改善客戶平台，但考慮到大量的後台辦公運營和供應商成本重疊，預估合併後將節省1.8至2億美元的成本，約佔公司成本基礎的20％。

市場也預料，這項合併案可能會帶給其他小型經紀人及新興公司不小的壓力。

▲▼Charles Schwab　TD Ameritrade　財經　金融。（圖／路透社）

▲查爾斯·舒瓦伯（Charles Schwab）於1971年創辦嘉信理財集團。（圖／路透社）

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他
花美男約砲要她全程蒙眼　多嘴「我胖嗎？」女掀眼罩驚呆怒告
前HBL球員假交易天珠淪「劫殺台中藝品商」共犯　悔喊：我錯了
西雅圖阿拉比卡豆攙偽　業者認錯繳千萬不法所得…將辦回收換貨
他上門談生意！開冰箱見女合夥人「被切成薄片裝袋」憂鬱兒門外秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／經濟數據權威評歷任總統　葉萬安：一代不如一代

遠見／30年黃金新機會來了？

理財周刊／川鮑密會　美元還會持續弱勢嗎？

嘉信出價近8千億收購德美利證券！換股溢價約17%　合併後客戶資產將逾5兆美元

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

比特幣一度跌破7000美元　創5月以來新低價...單月狂跌3000美元

MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張、鴻海3.6萬多張

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購案

王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

遠見／經濟數據權威評歷任總統　葉萬安：一代不如一代

遠見／30年黃金新機會來了？

理財周刊／川鮑密會　美元還會持續弱勢嗎？

嘉信出價近8千億收購德美利證券！換股溢價約17%　合併後客戶資產將逾5兆美元

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

比特幣一度跌破7000美元　創5月以來新低價...單月狂跌3000美元

MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張、鴻海3.6萬多張

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購案

王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

日職／大物投手奧川恭伸穿11號養樂多　簽約金1億日圓

快訊／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：可用人才！

老公笑看她「被好友包圍硬脫」　妻復仇持槍爆夫後腦勺…埋屍花園女兒全目睹！

CP3關鍵跳投粉碎勇士第4勝希望　金州15分領先打到輸！柯爾嘆糟透

阿爾巴尼亞6.4地震6死325傷！災民驚慌跳樓亡　多間學校停課

冬盟／日職「內戰」　砂川3安猛打助紅隊8比6勝白隊

大量螺絲散落車道！阿蓮警借掃把清掃　水果攤老闆也加入

曾為HBL甲組球員！他假交易天珠...淪「劫殺台中藝品商」共犯　悔喊：我錯了

西雅圖咖啡涉嫌摻偽！13款產品48小時內預防性下架　接受退換貨

環署祭絕招揪出石化業汙染王　中油大林廠洩漏超標被罰5次

北投少爺試駕特斯拉自撞受輕傷　打完最後一通電話...跳橋爆頭亡

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

停卡戶帳上留錢被銀行吃掉　金管會要求全部還給用戶

遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

史上銷售速度最快的廣體客機　波音：787夢想飛機訂單超過1400架

MSCI效應發威！台股爆出近2千億單日大量　台積電尾盤成交8萬多張

Uber遭倫敦拒續簽營業許可證

雞蛋水餃股退場機制　台股12檔列觀察名單

台灣珍奶揚威國際吸金！經部：英商斥資逾11億元投資貢茶

更多熱門

相關新聞

善用勞退自提　無痛存退休金

善用勞退自提　無痛存退休金

老年化、少子化壓力步步逼近，攸關千萬勞工退休權益的勞保基金財務持續惡化，根據勞動部今年發表的最新精算報告，勞保基金最快恐怕在2026年就難逃破產命運了。

小資懶人賺錢法！　台新Richart存美元拿台幣最高1.3%高利

小資懶人賺錢法！　台新Richart存美元拿台幣最高1.3%高利

境內外基金一次看　基金資訊觀測站首破百萬瀏覽人次

境內外基金一次看　基金資訊觀測站首破百萬瀏覽人次

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

LINE同意與Yahoo日本合併　將除牌下市

關鍵字：

嘉信德美利Charles SchwabTD Ameritrade合併證券理財

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面