嘉信出價近8千億收購德美利證券！換股溢價約17%　合併後客戶資產將逾5兆美元

▲Charles Schwab 以總值260億美元證券商 TD Ameritrade。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據CNBC報導，美國線上券商嘉信理財（Charles Schwab）週一宣布，計劃以總值260億美元（約新台幣7,922億元）的全股票交易方式，收購同業德美利證券（TD Ameritrade），預計在2020年下半年完成，合併後客戶資產將超過5兆美元，服務客戶數超過2400萬，成為券商巨人。

合併案的換股比例是德美利證券股東將可獲得嘉信證券1.0837股，以合併案傳出前的30天平均價來算，大概是溢價17％。

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合併後，嘉信理財股東將擁有新公司69％的股權，德美利證券股東擁有18％股權，目前擁有德美利證券股權43％的TD銀行，未來將擁有新公司股權13％。

嘉信理財目前的市值約575億美元，客戶資產約3.8兆美元；德美利證券的市值約224億美元，客戶資產約1.3兆美元。

嘉信的股票上週上漲了8％，德美利的股票上漲了16％。週一，嘉信理財的股票又上漲2.3％至49.31美元，德美利的股票又上漲7.6％來到51.78美元。

嘉信理財的總裁兼首執行長博汀格（Walter Bettinger）表示：「從長遠來看，我們相信兩家偉大公司的合併後，將使我們在競爭和投資服務業務方面贏得巨大的成功。」

▲此筆造就「金錢怪獸」的合併交易震驚華爾街。（圖／路透社）

雖然一些華爾街分析師擔心合併案可能引發反托拉斯問題，但該公司將僅獲得零售金融服務市場約11％的客戶資產。

JMP Securities證券分析師Devin Ryan表示，嘉信理財與德美利證券合併後，將能削減成本，並改善客戶平台，但考慮到大量的後台辦公運營和供應商成本重疊，預估合併後將節省1.8至2億美元的成本，約佔公司成本基礎的20％。

市場也預料，這項合併案可能會帶給其他小型經紀人及新興公司不小的壓力。

▲查爾斯·舒瓦伯（Charles Schwab）於1971年創辦嘉信理財集團。（圖／路透社）

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