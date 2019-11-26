2019台灣最美光出爐！「合歡山暗空公園」獲國際認證　銀河星空最耀眼

▲2019「台灣光環境獎」由台中花博竹跡館、高雄市立美術館獲獎。（圖／夏新建築攝影工作室／中強光電文化藝術基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣最美的光出爐！由中強光電文化藝術基金會主辦的「2019台灣光環境獎」，由「台中花博竹跡館」、「高雄市立美術館」脫穎而出。而「合歡山國際暗空公園」獲頒評審團特別獎，因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，它最美的光不是人造光，而是銀河和星空。

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▲「合歡山國際暗空公園」獲頒評審團特別獎，也是台灣首座獲國際認證的暗空公園。（圖／陳詠傑攝影／中強光電文化藝術基金會提供）

「台中花博竹跡館」以台灣的中央山脈做為設計意象，取用台灣南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10公尺的地景空間。從開幕到閉幕的半年間，每晚皆有絡繹不絕的參觀者，成為當地最熱門的觀光打卡景點，成功透過照明設計，營造一個讓民眾願意親近的光環境，獲得此屆「台灣光環境獎」殊榮。

▲▼「台中花博竹跡館」以台灣的中央山脈做為設計意象，塑造出一個高10公尺的地景空間，獲得此屆「台灣光環境獎」殊榮。（圖／夏新建築攝影工作室／中強光電文化藝術基金會提供）

在台中花博閉幕後，陸續拆除臨時性場館，地方民眾則主動發起「保留竹跡館」的行動，引起熱議。評審團認為，台中花博竹跡館以象徵台灣山脈的鏤空竹建築造型，結合照明設計，成功塑造出日夜光影兼具的光環境，充分展現竹跡館遠觀近賞皆宜的地標意象。成功的燈光照明，為獲獎連連的竹跡館再添一獎項。

▲同樣獲得2019台灣光環境獎的「高雄市立美術館」，是國內第一個使用光膜系統打造的公立美術館。（圖／趙宇晨攝影／中強光電文化藝術基金會）

而同樣獲得2019台灣光環境獎的「高雄市立美術館」，是國內第一個使用光膜系統打造的公立美術館，光膜天花系統為可控的人造光，可因應各式展覽需求，創造出彈性、多元且自然柔和的光環境。光照在美術館空間中，不只提供基本照明機能，更是營造整體空間氛圍，展現藝術作品最佳狀態的關鍵。

▲▼ 高美館善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。（圖／趙宇晨攝影／中強光電文化藝術基金會）

評審團認為，高美館展覽空間應用光膜材料結合電腦控制系統，創造了傳統燈具難以達到的展覽照明效果；善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。

▲「合歡山國際暗空公園」最美的光不是人造光，而是「銀河與星空」。（圖／陳詠傑攝影／中強光電文化藝術基金會提供）

另外在南投的「合歡山國際暗空公園」，是台灣首座獲國際認證的暗空公園，不同於多數建築照明是透過「光」來凸顯空間，在台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位與南投縣政府攜手合作下，透過燈具的改造、聯合民宿業者夜間定時關燈等減光行動，營造出完善的觀星環境，讓最美的光不是人造光，而是「銀河與星空」。

▲▼「合歡山國際暗空公園」因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，獲頒評審團特別獎。（圖／黃以新攝影／中強光電文化藝術基金會提供）

由於世界正以年增2%的速度變得更白更亮，過多過強的人工照明對生態系帶來重大負面影響，夜間強光導致植物生長季節錯亂、干擾夜間動物的視覺及飛行方向路線，強光也可能誘聚集鳥類、兩棲類、哺乳類往光源集中而造成路殺。「暗空計畫」的推動，正反映著人類對光需求的反省，也破除大眾越亮越好、越美的迷思。

評審團認為，「合歡山國際暗空公園」結合了政府、民間團體的力量共同推動，以「暗天不暗地」的光害防治原則，有效控制光汙染、保護星空，對台灣的光環境深具啟發性及指標性意義，因此評審團一致通過，頒發「評審團特別獎」表示肯定。

22日頒獎典禮亦舉行「點亮淡水禮拜堂」紀錄片首映，中光電基金會今年以淡水為基地，展開系列點亮計畫，除淡水禮拜堂的照明改善外，基金會更與鄧公國小合作，將光環境美學推廣至校園。基金會董事長姚政仲表示，我們以光環境為媒介，向這塊土地致敬，如明燈佇立，透過光重新認識或親近我們環境與生活的關係，再次看見它們對生活文化的重要性。

基金會也將於11月30日起至2月2日，於淡水旅學堂空間展出「光軌跡之旅」展覽，展出點亮淡水禮拜堂及台灣光環境獎系列成果。