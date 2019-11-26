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出船不怕沒醫生！台船攜手中華電、高榮總建構船舶遠距醫療

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▲台船公司與中華電信、中鋼運通、高雄榮民總醫院攜手簽訂「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」。左起台船公司董事長鄭文隆、中鋼運通董事長李新民、高雄榮民總醫院副院長鄭紹宇、中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭。（圖／台船提供）

▲台船公司與中華電信、中鋼運通、高雄榮民總醫院攜手簽訂「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」。左起台船公司董事長鄭文隆、中鋼運通董事長李新民、高雄榮民總醫院副院長鄭紹宇、中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭。（圖／台船提供）

記者林淑慧／台北報導

船員出海短則數月、長則數年，最重要的身體健康怎麼辦？為促進船舶醫療發展，台船公司今（26）日宣佈與高雄榮民總醫院等單位簽署「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，期盼透過智慧化應用與大數據分析，幫討海人顧健康。

因應國際海運走向低碳化和數位化的兩大發展趨勢，台船公司與中華電信、中鋼運通、高雄榮民總醫院攜手簽訂「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，希望運用高科技及系統工程整合的新產業型態，推動造船思維革新與產業升級，扮演船舶智慧化時代的進步推手。

請繼續往下閱讀...

台船表示，高雄榮總將提供醫療雲端APP，可供船員在第一時間知道自己的身體狀況，當船員出海時能透過APP做相關健康檢測，醫生依據健康數據提供船員保健的建議，例如有糖尿病等慢性病的船員，在日常飲食上應該如何注意。

台船董事長鄭文隆表示，國際海事組織(IMO)或各船級協會ABCDL(ABS、BV、CCS、DNV-GL、LR)早已提出智慧船舶規範標準，投入智慧船舶議題研究，看好造船業、航運業、通訊業、醫療業應往智慧化發展，期盼透過跨產業整合平台來完成技術拼圖，組成一支國家隊與各國競爭。

針對智慧船舶研發進程，台船表示，目前已經完成船上各類裝備儀器數據收集建置(輪控、航儀、質量流量、馬力計等)，未來會擴及各類船舶強度及性能資料收集建立(震動、船體變形、流體計算、航速)，朝船舶節能與安全管理發展提供給各航商來應用，以及智慧船舶議題研究如智慧航行、智慧船體、智慧能效、智慧貨運、智慧機艙等智慧產品研發。

依據財報，台船公司今年10月營收16.76億元，月增7.43％，年增39.93％；台船表示，在本業俱佳、多元化佈局風電商機挹注下，力拚今年轉虧為盈。

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