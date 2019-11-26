川普對中關稅「美國買單」！　紐約聯準銀最新研究報告出爐

▲ 紐約聯邦準備銀行表示，「中國商品進口價格的持續穩定，代表著美國企業與消費者必須要支付這些關稅。」（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中貿易戰持續，川普政府堅稱此舉是要讓中方付出代價，且中企如果要消化高達25%的關稅成本，勢必要削減商品價格20%。只不過，根據紐約聯邦準備銀行25日公布的最新報告，中國進口價格幾乎毫無變動，這也意味著美國企業、美國消費者正在為關稅戰買單，總金額估計約每年400億美元。

路透引述紐約聯邦準備銀行（New York Fed Reserve Bank）研究報告指出，在2018年6月至2019年9月期間，中國進口商品價格僅下滑約2%，這與其他國家的狀況差不多，且此一走勢的背後原因是全球貿易放緩，「中國商品進口價格的持續穩定，代表著美國企業與消費者必須要支付這些關稅」。

不過，中方確實感受到關稅戰所帶來的威力。研究發現，自2017年以來，中國在美國機械和電氣設備進口市場占比已下降約2個百分點，電子產品下滑6個百分點；其中，流失的機械設備部分主要流向日本、歐洲，而電氣設備則是流向馬來西亞、南韓、台灣、越南。

至於美國官員稱「中企利用人民幣貶值保持競爭優勢」一事，報導指出，自首波加徵關稅後，人民幣貶值約莫10%，但若用中國外銷美國、美元計價商品價格幾乎未下滑的角度來看，中企並沒有這麼做。研究報告指出，人民幣貶值反而有助提高中企每單位銷售利潤。

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