王品端出佛跳牆大菜上市　搶攻冷凍年菜20億元市場大餅

▲王品集團旗下萬鮮公司首度推出年菜預購組合，打通超商、超市及電商通路，搶攻全台冷凍年菜20億元的市場大餅。(圖／王品提供)

記者林淑慧／台北報導

全台餐飲連鎖龍頭王品集團今（26）日表示，旗下萬鮮公司首度推出年菜預購組合，包括佛跳牆、紅燒豬腳等大菜上市，除打通超商、超市及電商通路，挖掘第二成長曲線之可能，也順勢搶攻全台冷凍年菜20億元的市場大餅。

王品集團首度集合旗下四大中餐品牌：丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越，從318道菜色，嚴選出最受消費者口碑好、點餐率高的菜色，最低價整組2888元，挑戰市場CP值最高的年菜組合，內部銷售目標設定為5000組，客單價約3000元。

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王品集團董事長陳正輝曾在股東會上表示，公司今年朝向四大營運方向努力：首先是梳理品牌，發展單一品類多品牌，如燒肉和火鍋在台灣都是很受歡迎的品類，旗下品牌目前除了石二鍋，尚有青花驕、聚、石二鍋mini等，未來還有籌備中的火鍋店，未來規畫走多品牌、少家數的作法，每個品牌的店數可能減少，但品牌數會持續增加。

▲王品集團董事長陳正輝表示，王品成立萬鮮公司不只支持集團各品牌採購，也將對外接單，希望藉由規模做大，讓綜效更好。（圖／王品提供）

其次，王品將22個品牌分兩大事業群中高價位群與中低價位群，分成不同事業群會將價格帶經營的更好。第三，餐飲業最重要的是菜色，因此今年會把研發抓到總部來，由總部成立研發中心。第四，隨著集團規模愈來愈大，後面的供應鏈整合也更為重要，王品成立萬鮮公司不只支持王品各品牌採購，也將對外接單，希望藉由規模做大，讓綜效更好。

其中，王品去年成立的萬鮮公司，被內部視為追求持續成長的關鍵動能，今年首度跨入禮盒市場，過去銷售包括丰禾日麗的果乾、hot 7黃金泡菜、莆田辣媽醬、原燒中秋限定烤肉禮盒，銷售通路跨越王品集團原有的門店優勢，讓團隊決定搶進年產值達20億元的年菜商機。

王品集團台灣事業群執行長李森斌指出，王品以「顧客滿足」為發展策略主軸，各品牌持續推出新菜色、積極提升服務品質，持續看好Q4台灣冬季鍋物及尾牙聚餐市場動能，挹注業績表現可期。

依據財報，王品今年前三季合併營收124.3億元，創下近四年來新高，稅後淨利3億元，每股稅後盈餘4.04元；王品主管表示，營收、獲利呈現成長態勢，主要受惠於積極整理品牌、關閉虧損門店，強化經營體質的策略奏效。