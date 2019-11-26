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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／從魏應充暫緩入監事件看鴨霸的刑罰執行

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頂新前董事長魏應充被控違反《食安法》，最高法院於11月6日就其中26項犯罪事實判決有罪，其中7罪不得易科罰金，判刑5年9月定讞。魏應充應北檢通知於11月15日報到入監，孰料報到當天，檢察官卻告知有行政程序未完成而暫緩執行，請他回家等候通知。

此次由彰化地檢署囑託台北地檢署執行，該署通知其於15日上午10時報到入監，惟彰檢以魏先前有詐欺等案件經智財法院判刑2年定讞，入監服刑1年8個月後假釋，假釋後付保護管束4個月，期間未被撤銷假釋，視同執行完畢，換算1年8月加4月，等於2年徒刑已執行完畢；再加上魏被羈押104天，減掉縮短刑期，等於已服刑兩年一個多月。依法，該案得與上述已確定部分判決合併定執行刑，考量法院對於魏數案合併後刑期可能從寬認定，若先行服刑，最後定的刑期若不足魏先前已服滿之刑期，屆時多坐牢的天數可能面臨國家賠償責任。因該署尚未收受台中高分院裁定「合併定刑聲請」，因此「暫緩執行」，將待收受裁定後擇期通知到案執行。

可是彰檢說法旋遭台中高分院打臉，該院表示，依《刑事訴訟法》第456條「裁判除關於保安處分者外，於確定後執行之」及檢察官執行手冊，合併執行的刑期未裁定前仍可先執行，該院不清楚暫緩原因，但與合併執行刑期的裁定不相關。依現行刑法規定，服刑二分之一即可聲請假釋，魏已執行兩年一個多月，若法院就數罪合併定刑，刑度在4年3月以下，魏就不必被關，所以彰檢的考量有其道理。

問題出在哪裡？是彰檢與北檢間聯繫出了問題嗎？可是彰檢囑託北檢執行，北檢就有獨立行使職權的權力，所以問題出在北檢通知魏到案執行的時間太過匆促。但北檢為何要在判決確定後不到10日的時間內，就通知魏到案執行？現行法並未規定判決後要在多少時間內到案執行，過去經常發生重罪被告在判決確定前，經交保或判決有罪確定後等待執行前，即逃匿無蹤，致有罪判決無法執行的案例。而強制重罪被告到庭聆聽宣判加以羈押的立法，又遲遲無法通過，檢方為彌補這項漏洞，雖然設置了若干防逃機制，但被告於檢方通知到案執行前逃亡的訊息仍然時有所聞。因此，壓縮被告到案執行的時間，便成為最佳的選擇。

▲▼ 魏應充 。（圖／記者劉昌松攝）

▲魏應充原於11月15日入監報到，卻臨時通知暫緩執行。檢方將刑罰執行視如兒戲，戕害司法公信 。（圖／記者劉昌松攝） 

然而，刑罰執行是何其慎重之事，若要等到合併執行的刑期裁定下來才執行，北檢即不應在未收到裁定前就通知魏報到執行；尤其，魏都已經辦了坐監惜別會，員工都向他道別了，也大包小包帶進地檢署，卻被檢察官擺了一道，臨時通知暫緩執行，這形同將執行刑罰當作兒戲，對司法公信力又是一次嚴重的戕害！

其次，該事件亦提供另一次重新審視檢方刑罰執行的機會。例如，易科罰金的案件，法院判決主文僅諭知「『如』易科罰金，以新台幣○○元折算壹日」，故執行檢察官有權決定是否准許易科罰金。當檢察官不准易科罰金，被告向法院聲明異議，法院縱認為異議有理由，亦不能越俎代庖直接准許易科罰金；若執行檢察官堅持己見，被告唯有入監執行一途，全無其他救濟管道！再如，現行《刑事訴訟法》規定，僅有檢察總長對確定判決可提起非常上訴，但確定判決有無違法，端賴執行檢察官檢視判決是否勤勉仔細而定，若檢察官怠忽職務無視違法判決存在，檢察總長也無機會提起非常上訴，被告也只能含冤入獄！

只能說，檢方的刑罰執行似乎太過鴨霸。但現行司法改革的重點，似乎都聚焦在法院的審判程序，檢方偵查程序的改善已甚少著墨，至於刑罰執行幾乎是被遺忘！此次事件不過是冰山一角，若司法改革的陽光無法照耀刑罰執行程序，類似事件的發生恐將層出不窮。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。


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