嬤去世、爸意外身亡！越南10歲童拒領養　種菜養活自己：我是獨立的

▲鄧文勸靠種菜、賣菜，在破屋中生活。（圖／翻攝自微博／越南古與今，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

越南宣光省一名10歲男童鄧文勸（Dang Van Khuyen）從小跟著奶奶生活，不料奶奶因年邁過世，隨後在外地工作的父親又意外身亡，留他獨自一人。而鄧文勸拒絕所有收養邀請，決定自己種菜，要獨立活到18歲。

綜合外媒報導，鄧文勸從小沒有媽媽，爸爸則在外地工作，定期寄錢回老家，讓奶奶照顧鄧文勸。靠著爸爸的工錢及政府補助，鄧文勸勉強能與奶奶一起生活，每天認真上學外，就是回家幫奶奶作家事。

不幸的是，在鄧文勸10歲的時候，奶奶因為年邁過世，不久後，爸爸又在工作中發生意外，送醫不治。連續失去2名至親，鄧文勸甚至要靠他人捐助的1000萬越南盾（約新台幣13萬元），才能將父親的遺體領回家並下葬。

▲鄧文勸的班導師偶爾前往幫忙。

報導指出，當時政府機構及校方都想盡辦法幫助鄧文勸，希望能為他找一個寄養家庭，但全都被鄧文勸拒絕，鄧文勸說，他是獨立的，所以不想要被人收養，他會一邊上學，一邊努力種菜、賣菜養活自己。

不過外界擔心，如今年僅10歲的鄧文勸住在破屋中，單靠賣菜要養活自己，離成年的18歲還有8年之久，還是希望透過其他方式盡可能幫助鄧文勸。

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