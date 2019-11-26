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他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」憂鬱兒門外秒開槍！

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▲▼泰國曼谷一名女子遭兒子分屍切成薄片塞冰箱。（圖／翻攝自thethaiger）

▲泰國曼谷一名女子遭兒子分屍切成薄片塞冰箱。（圖／翻攝自thethaiger下同） 

記者陳亭伃／綜合報導

泰國曼谷日前發生一起恐怖的家庭命案，一名男子因為想找女子談生意，卻多天聯繫不上，帶著關切的心情到女子家中探訪，沒想到開門的是女子的兒子，神情相當恍惚也拒絕讓男子進門。男子察覺有異強行進入後，意外發現在冰箱內有多袋屍塊，且頭顱就是失聯的女子，立刻報警處理。

根據泰媒《Posttoday》報導，曼谷的Tha Kham 28巷發生的恐怖命案，經過警方調查，死者為一名女性，全案因為女子的工作夥伴想要上門討論生意，沒想到女子的兒子前來應門時，神情相當詭異且一度表示「媽媽不在」更不想開門，男子察覺有異，強行進入屋內，就在冰箱附近看到不尋常的血跡，於是打開查看。

▲▼泰國曼谷一名女子遭兒子分屍切成薄片塞冰箱。（圖／翻攝自thethaiger）

▲警方仔細搜索屋內證據。

男子打開冰箱後發現，內部一袋一袋的屍塊被分裝的完整，甚至還有部分的四肢被切片，就在震驚之餘屋外傳來槍聲，疑似因為死者的兒子畏罪，直接對自己的頭部開槍，一旁的居民也立即通報警消人員。

警消到場後調查，死者的兒子多次拒絕訪客進屋，疑似是因為殺害母親後不知如何處理，最後只能分屍後放進冰箱。此外死者兒子過去也有憂鬱整的病史，過去2年都有接受治療，而在屋內廚房也有找到一組骯髒的刀具，目前已經送驗確認是否為肢解女子的凶器，並將進一步對死者兒子做調查。

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