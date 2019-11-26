結婚60年！85歲爺爺到超市只顧買「老伴喜歡的」暖哭孫女

▲85歲爺爺喬對妻子的愛60年不減，讓孫女大受感動。（圖／翻攝自FB／Alesha Nemechek）



實習記者陳妙津／綜合報導

老夫老妻間細水長流的愛總讓人動容。美國女子內梅切克日前在臉書上分享，85歲爺爺雖然因年紀大而記憶力下滑、行動不便，但仍堅持為老伴到超市採購的故事，不僅用心挑選紫色花朵相送，還堅持要買三明治回家給另一半，超暖故事讓不少網友都直呼「快被閃瞎」。

據《每日郵報》報導，內梅切克說，爺爺奶奶已經結褵60年，因為年紀漸大，爺爺喬的記憶力下降，行動也越來越不便，但沒想到17日時，爺爺卻忽然要求說想離開家，拜託孫女載他去沃爾瑪超市，「我很謝謝他特別來拜託我，因為他的狀況真的不適合自己開車，當時我還暗暗高興奶奶終於能有段自己的時間，至少這幾小時不用費心照顧爺爺。」

For those of you that don’t know, my Papa Joe is 85, been faithfully married to my grandma for 60 years, his memory is... 由 Alesha Nemechek 發佈於 2019年11月16日 星期六

讓內梅切克梅沒想到的是，喬到了沃爾瑪後，拄著拐杖邊走邊看，並將依些商品放到購物車中，仔細一看才發現，原來爺爺拿的全是奶奶喜歡的東西，不僅有奶奶最愛的蘇打水、愛吃的葡萄，還特地買了一個小小檸檬派，「當我看到他拿新鮮葡萄時，都忍不住快感動哭了，接著他慢慢走到鮮花區，細心揀選了一束紫色花束要送給奶奶，甚至開車回家時，他還堅持要停下為奶奶外帶一份三明治當午餐。」

內梅切克表示，「希望我們都能和爺爺學習，永遠不擔心太刻意。」該篇貼文短短數天內便累計14萬人按讚，10萬人分享，還有1.4萬則留言。網友們感動表示，「有史以來最美的故事」、「真愛」、「你爺爺真是個好男人」、「每段婚姻都該如此用心經營」。

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